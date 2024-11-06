В Башкирии из-за взрыва сошли с рельсов 22 вагона с углем

В Башкирии произошел взрыв на железной дороге. В результате этого сошли с рельсов 22 вагона с углем, передает telegram-канал Baza.
«В результате подрыва поезда с рельсов сошло 22 вагона с каменным углем», — пишет telegram-канал. Там добавили, что инцидент произошел ночью 3 ноября на перегоне между станциями Дема и Черниковка. В результате аварии были повреждены контактные опоры, сеть и железнодорожное полотно.
Предварительно, взрывное устройство было установлено под люком одного из вагонов. Через два дня по этому делу был задержан 31-летний подозреваемый из Ставропольского края, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».
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