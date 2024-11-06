В Башкирии из-за взрыва сошли с рельсов 22 вагона с углем

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Взрывное устройство было установлено под люком одного из вагонов, пишет Baza
Взрывное устройство было установлено под люком одного из вагонов, пишет Baza Фото:

В Башкирии произошел взрыв на железной дороге. В результате этого сошли с рельсов 22 вагона с углем, передает telegram-канал Baza. 

«В результате подрыва поезда с рельсов сошло 22 вагона с каменным углем», — пишет telegram-канал. Там добавили, что инцидент произошел ночью 3 ноября на перегоне между станциями Дема и Черниковка. В результате аварии были повреждены контактные опоры, сеть и железнодорожное полотно.

Предварительно, взрывное устройство было установлено под люком одного из вагонов. Через два дня по этому делу был задержан 31-летний подозреваемый из Ставропольского края, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

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В Башкирии произошел взрыв на железной дороге. В результате этого сошли с рельсов 22 вагона с углем, передает telegram-канал Baza.  «В результате подрыва поезда с рельсов сошло 22 вагона с каменным углем», — пишет telegram-канал. Там добавили, что инцидент произошел ночью 3 ноября на перегоне между станциями Дема и Черниковка. В результате аварии были повреждены контактные опоры, сеть и железнодорожное полотно. Предварительно, взрывное устройство было установлено под люком одного из вагонов. Через два дня по этому делу был задержан 31-летний подозреваемый из Ставропольского края, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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