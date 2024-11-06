Физфак МГУ перешел на дистант из-за кори

На физфаке МГУ ввели противоэпидемические меры
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Студенты Физфака МГУ до 23 ноября будут заниматься онлайн
Студенты Физфака МГУ до 23 ноября будут заниматься онлайн Фото:

Студенты Физического факультета МГУ временно перешли на дистанционное обучение до 23 ноября. В институте были введены противоэпидемические меры в связи с распространением кори в Москве, заявили в администрации факультета.  

«На Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры, в связи с этим на физическом факультете вводится дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации факультета.

Кроме перехода на дистант, все учебные занятия, включая межфакультетские курсы и специализированные курсы, даже те, что проходят за пределами основного здания факультета, также будут проводиться онлайн. Это мера направлена на минимизацию срока карантина. 

Ранее telegram-канал студенческого комитета сообщил о случае заражения корью в общежитии МГУ. Гостевой режим приостановлен на 21 день, отменены массовые мероприятия. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по этому факту, передает «Ридус».

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Студенты Физического факультета МГУ временно перешли на дистанционное обучение до 23 ноября. В институте были введены противоэпидемические меры в связи с распространением кори в Москве, заявили в администрации факультета.   «На Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры, в связи с этим на физическом факультете вводится дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации факультета. Кроме перехода на дистант, все учебные занятия, включая межфакультетские курсы и специализированные курсы, даже те, что проходят за пределами основного здания факультета, также будут проводиться онлайн. Это мера направлена на минимизацию срока карантина.  Ранее telegram-канал студенческого комитета сообщил о случае заражения корью в общежитии МГУ. Гостевой режим приостановлен на 21 день, отменены массовые мероприятия. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по этому факту, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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