Физфак МГУ перешел на дистант из-за кори

Студенты Физического факультета МГУ временно перешли на дистанционное обучение до 23 ноября. В институте были введены противоэпидемические меры в связи с распространением кори в Москве, заявили в администрации факультета.
«На Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры, в связи с этим на физическом факультете вводится дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации факультета.
Кроме перехода на дистант, все учебные занятия, включая межфакультетские курсы и специализированные курсы, даже те, что проходят за пределами основного здания факультета, также будут проводиться онлайн. Это мера направлена на минимизацию срока карантина.
Ранее telegram-канал студенческого комитета сообщил о случае заражения корью в общежитии МГУ. Гостевой режим приостановлен на 21 день, отменены массовые мероприятия. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по этому факту, передает «Ридус».
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