Челябинцев ожидает пасмурный и малоснежный ноябрь, но произойдет это в середине месяца, когда регион покинет снежный циклон. Об этом сообщили синоптики «Гисметео» в своем долгосрочном прогнозе.
«Снег в Челябинске будет идти еще почти неделю, вплоть до 15 ноября. А затем непогоду сменят пасмурные и малоснежные дни», — следует из прогноза метеорологов.
Синоптики отмечают, что снегопады могут вернуться в конце месяца. А начиная с 17 ноября до конца месяца дневные температуры в Челябинске не будут превышать пяти градусов мороза.
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