06 ноября 2024

Челябинцев ожидает пасмурный и малоснежный ноябрь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, иней, заморозки, осень, мороз, холод
Снегопады в Челябинске прекратятся через неделю Фото:

Челябинцев ожидает пасмурный и малоснежный ноябрь, но произойдет это в середине месяца, когда регион покинет снежный циклон. Об этом сообщили синоптики «Гисметео» в своем долгосрочном прогнозе.

«Снег в Челябинске будет идти еще почти неделю, вплоть до 15 ноября. А затем непогоду сменят пасмурные и малоснежные дни», — следует из прогноза метеорологов.

Синоптики отмечают, что снегопады могут вернуться в конце месяца. А начиная с 17 ноября до конца месяца дневные температуры в Челябинске не будут превышать пяти градусов мороза.

В ближайшие выходные на два дня вернутся плюсовые температуры
В ближайшие выходные на два дня вернутся плюсовые температуры

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Челябинцев ожидает пасмурный и малоснежный ноябрь, но произойдет это в середине месяца, когда регион покинет снежный циклон. Об этом сообщили синоптики «Гисметео» в своем долгосрочном прогнозе. «Снег в Челябинске будет идти еще почти неделю, вплоть до 15 ноября. А затем непогоду сменят пасмурные и малоснежные дни», — следует из прогноза метеорологов. Синоптики отмечают, что снегопады могут вернуться в конце месяца. А начиная с 17 ноября до конца месяца дневные температуры в Челябинске не будут превышать пяти градусов мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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