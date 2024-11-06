06 ноября 2024

В Курганской области загорелся дом из-за неисправного кабеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар потушили 10 специалистов и три единицы техники
Пожар потушили 10 специалистов и три единицы техники Фото:

В Далматово Курганской области загорелся двухквартирный бревенчатый дом из-за неисправного подогревающего кабеля для водопроводной трубы. Огонь повредил подвал и пол в доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Причиной пожара в двухквартирном бревенчатом доме в Далматово стал неисправный подогревающий кабель для водопроводной трубы. Огонь повредил подвал, где находился кабель, и пол в доме», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Возгорание на 36 квадратных метрах потушили 10 специалистов и три единицы техники. Жильцы эвакуировались до прибытия пожарных. В МЧС напомнили, что необходимо следить за состоянием проводки и кабелей. Не стоит перегружать электросеть и подключать в одну розетку несколько электроприборов.

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В Далматово Курганской области загорелся двухквартирный бревенчатый дом из-за неисправного подогревающего кабеля для водопроводной трубы. Огонь повредил подвал и пол в доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Причиной пожара в двухквартирном бревенчатом доме в Далматово стал неисправный подогревающий кабель для водопроводной трубы. Огонь повредил подвал, где находился кабель, и пол в доме», — сообщили в telegram-канале ведомства. Возгорание на 36 квадратных метрах потушили 10 специалистов и три единицы техники. Жильцы эвакуировались до прибытия пожарных. В МЧС напомнили, что необходимо следить за состоянием проводки и кабелей. Не стоит перегружать электросеть и подключать в одну розетку несколько электроприборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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