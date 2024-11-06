В Курганской области загорелся дом из-за неисправного кабеля

В Далматово Курганской области загорелся двухквартирный бревенчатый дом из-за неисправного подогревающего кабеля для водопроводной трубы. Огонь повредил подвал и пол в доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Причиной пожара в двухквартирном бревенчатом доме в Далматово стал неисправный подогревающий кабель для водопроводной трубы. Огонь повредил подвал, где находился кабель, и пол в доме», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Возгорание на 36 квадратных метрах потушили 10 специалистов и три единицы техники. Жильцы эвакуировались до прибытия пожарных. В МЧС напомнили, что необходимо следить за состоянием проводки и кабелей. Не стоит перегружать электросеть и подключать в одну розетку несколько электроприборов.
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