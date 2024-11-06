Курганский «Гусиный король» покинул семейный ювелирный бизнес

Предприниматель Александр Махалов покинул пост генерального директора сети ювелирных салонов «Золотое партнерство». Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Сеть принадлежит семье Махалова, который владеет крупнейшим в России племзаводом по разведению гусей.
«Бизнесмен Махалов покинул пост гендиректора „Золотое партнерство“. Вероятно, это связано с загруженностью на других проектах. В прошлом году он уже вышел из числа учредителей», — сообщил источник.
Информация о смене руководителя подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ. Новым генеральным директором назначена Елена Куликовских.
Корреспондент URA.RU не смог оперативно связаться с бизнесменом. Редакция не располагает его номером телефона. По теме направлен запрос в компанию «Золотое партнерство».
Ранее URA.RU писало, что ювелирный бизнес «Гусиного короля» в три раза снизил прибыль по итогам 2023 года — с 19 до пяти млн рублей. Выручка сократилась на 16%, составив 75 млн рублей.
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