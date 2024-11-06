06 ноября 2024

Курганский «Гусиный король» покинул семейный ювелирный бизнес

Бизнесмен Махалов ушел с поста гендиректора сети ювелирных салонов Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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В ювелирном бизнесе «Гусиного короля» сменилось руководство
В ювелирном бизнесе «Гусиного короля» сменилось руководство Фото:

Предприниматель Александр Махалов покинул пост генерального директора сети ювелирных салонов «Золотое партнерство». Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Сеть принадлежит семье Махалова, который владеет крупнейшим в России племзаводом по разведению гусей.

«Бизнесмен Махалов покинул пост гендиректора „Золотое партнерство“. Вероятно, это связано с загруженностью на других проектах. В прошлом году он уже вышел из числа учредителей», — сообщил источник.

Информация о смене руководителя подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ. Новым генеральным директором назначена Елена Куликовских.

Корреспондент URA.RU не смог оперативно связаться с бизнесменом. Редакция не располагает его номером телефона. По теме направлен запрос в компанию «Золотое партнерство».

Ранее URA.RU писало, что ювелирный бизнес «Гусиного короля» в три раза снизил прибыль по итогам 2023 года — с 19 до пяти млн рублей. Выручка сократилась на 16%, составив 75 млн рублей.

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Предприниматель Александр Махалов покинул пост генерального директора сети ювелирных салонов «Золотое партнерство». Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Сеть принадлежит семье Махалова, который владеет крупнейшим в России племзаводом по разведению гусей. «Бизнесмен Махалов покинул пост гендиректора „Золотое партнерство“. Вероятно, это связано с загруженностью на других проектах. В прошлом году он уже вышел из числа учредителей», — сообщил источник. Информация о смене руководителя подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ. Новым генеральным директором назначена Елена Куликовских. Корреспондент URA.RU не смог оперативно связаться с бизнесменом. Редакция не располагает его номером телефона. По теме направлен запрос в компанию «Золотое партнерство». Ранее URA.RU писало, что ювелирный бизнес «Гусиного короля» в три раза снизил прибыль по итогам 2023 года — с 19 до пяти млн рублей. Выручка сократилась на 16%, составив 75 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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