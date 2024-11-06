FT: после победы Трампа в США заговорили о возможности снятия санкций с РФ

07 ноября 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Трамп собрал свыше 270 голосов выборщиков Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в финансовых кругах западных банков активизировались обсуждения о возможности снятия санкций против России. Об этом сообщили источники. «Сегодня утром все разговоры ведутся о том, как торговать с Россией и будут ли отменены санкции. Трейдеры в западных банках внезапно задаются вопросом о том, можно ли теперь торговать рублем», — сообщает Financial Times, ссылаясь на портфельного менеджера. Процесс голосования на выборах в США завершился на утро 6 ноября по времени Москвы. Трамп уже объявил себя 47-м президентом Соединенных Штатов, передает телеканал 360. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон официально признал его избранным президентом. Трампу также начали поступать поздравления от руководителей других государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в финансовых кругах западных банков активизировались обсуждения о возможности снятия санкций против России. Об этом сообщили источники. «Сегодня утром все разговоры ведутся о том, как торговать с Россией и будут ли отменены санкции. Трейдеры в западных банках внезапно задаются вопросом о том, можно ли теперь торговать рублем», — сообщает Financial Times, ссылаясь на портфельного менеджера. Процесс голосования на выборах в США завершился на утро 6 ноября по времени Москвы. Трамп уже объявил себя 47-м президентом Соединенных Штатов, передает телеканал 360. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон официально признал его избранным президентом. Трампу также начали поступать поздравления от руководителей других государств.