FT: после победы Трампа в США заговорили о возможности снятия санкций с РФ

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в финансовых кругах западных банков активизировались обсуждения о возможности снятия санкций против России. Об этом сообщили источники.
«Сегодня утром все разговоры ведутся о том, как торговать с Россией и будут ли отменены санкции. Трейдеры в западных банках внезапно задаются вопросом о том, можно ли теперь торговать рублем», — сообщает Financial Times, ссылаясь на портфельного менеджера.
Процесс голосования на выборах в США завершился на утро 6 ноября по времени Москвы. Трамп уже объявил себя 47-м президентом Соединенных Штатов, передает телеканал 360. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон официально признал его избранным президентом. Трампу также начали поступать поздравления от руководителей других государств.
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После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в финансовых кругах западных банков активизировались обсуждения о возможности снятия санкций против России. Об этом сообщили источники. «Сегодня утром все разговоры ведутся о том, как торговать с Россией и будут ли отменены санкции. Трейдеры в западных банках внезапно задаются вопросом о том, можно ли теперь торговать рублем», — сообщает Financial Times, ссылаясь на портфельного менеджера. Процесс голосования на выборах в США завершился на утро 6 ноября по времени Москвы. Трамп уже объявил себя 47-м президентом Соединенных Штатов, передает телеканал 360. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон официально признал его избранным президентом. Трампу также начали поступать поздравления от руководителей других государств.