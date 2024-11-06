06 ноября 2024

FT: после победы Трампа в США заговорили о возможности снятия санкций с РФ

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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Трамп собрал свыше 270 голосов выборщиков Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в финансовых кругах западных банков активизировались обсуждения о возможности снятия санкций против России. Об этом сообщили источники.

«Сегодня утром все разговоры ведутся о том, как торговать с Россией и будут ли отменены санкции. Трейдеры в западных банках внезапно задаются вопросом о том, можно ли теперь торговать рублем», — сообщает Financial Times, ссылаясь на портфельного менеджера.

Процесс голосования на выборах в США завершился на утро 6 ноября по времени Москвы. Трамп уже объявил себя 47-м президентом Соединенных Штатов, передает телеканал 360. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон официально признал его избранным президентом. Трампу также начали поступать поздравления от руководителей других государств.

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После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в финансовых кругах западных банков активизировались обсуждения о возможности снятия санкций против России. Об этом сообщили источники. «Сегодня утром все разговоры ведутся о том, как торговать с Россией и будут ли отменены санкции. Трейдеры в западных банках внезапно задаются вопросом о том, можно ли теперь торговать рублем», — сообщает Financial Times, ссылаясь на портфельного менеджера. Процесс голосования на выборах в США завершился на утро 6 ноября по времени Москвы. Трамп уже объявил себя 47-м президентом Соединенных Штатов, передает телеканал 360. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон официально признал его избранным президентом. Трампу также начали поступать поздравления от руководителей других государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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