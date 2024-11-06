06 ноября 2024

В США раскрыли возможного главу Госдепа при Трампе

The Hill: сенатор Марко Рубио возглавит Госдеп при Трампе
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Трампу предстоит сформировать свою собственную команду Фото:

Американский сенатор от Флориды Марко Рубио может стать госсекретарем в администрации Дональда Трампа в 2025 году. Об этом сообщают местные журналисты.

«Рубио значится в качестве возможного кандидата на пост госсекретаря при Трампе. Однако сам он пока не говорит, будет ли он работать в новой администрации президента», — пишет американское издание The Hill.

Изданию Рубио отметил, что США вступают в эру «прагматичной внешней политики» с победой Трампа. Инаугурация Трампа, победившего на президентских выборах в США, состоится 20 января, сообщает телеканал RT.

В США завершились 60-е президентские выборы. По предварительной информации американских СМИ, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп, набравший 277 голосов избирателей. В то время, как его основной оппонент Камала Харрис от Демократической партии набрала 226 голосов.

Трампа же поддержали в Айдахо, Айове, Алабаме, Арканзасе, Вайоминге, Джорджии, Западной Вирджинии, Индиане, Канзасе, Кентукках, Луизиане, Миссисипи и Миссури. А также в Монтане, Небраске, Огайе, Оклахоме, Северной Дакоте, Северной Каролине, Теннесси, Техасе, Флориде, Южной Дакоте, Южной Каролине и Юте.

В общей сложности, Трамп получил от избирателей 70,7 миллионов голосов, а Харрис — 65,7 миллионов. Это следует из обработки 87% бюллетеней.

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Американский сенатор от Флориды Марко Рубио может стать госсекретарем в администрации Дональда Трампа в 2025 году. Об этом сообщают местные журналисты. «Рубио значится в качестве возможного кандидата на пост госсекретаря при Трампе. Однако сам он пока не говорит, будет ли он работать в новой администрации президента», — пишет американское издание The Hill. Изданию Рубио отметил, что США вступают в эру «прагматичной внешней политики» с победой Трампа. Инаугурация Трампа, победившего на президентских выборах в США, состоится 20 января, сообщает телеканал RT. В США завершились 60-е президентские выборы. По предварительной информации американских СМИ, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп, набравший 277 голосов избирателей. В то время, как его основной оппонент Камала Харрис от Демократической партии набрала 226 голосов. Трампа же поддержали в Айдахо, Айове, Алабаме, Арканзасе, Вайоминге, Джорджии, Западной Вирджинии, Индиане, Канзасе, Кентукках, Луизиане, Миссисипи и Миссури. А также в Монтане, Небраске, Огайе, Оклахоме, Северной Дакоте, Северной Каролине, Теннесси, Техасе, Флориде, Южной Дакоте, Южной Каролине и Юте. В общей сложности, Трамп получил от избирателей 70,7 миллионов голосов, а Харрис — 65,7 миллионов. Это следует из обработки 87% бюллетеней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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