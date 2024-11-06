Стала известна причина схода вагонов с углем в Башкирии

«Коммерсант»: причиной схода вагонов с углем в Башкирии стала диверсия

07 ноября 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Управление ФСБ по Башкирии начало расследование уголовного дела о диверсии после инцидента со сходом вагонов, загруженных углем, возле Уфы. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа». По предварительной информации, причиной схода стал взрыв. Новость по теме Житель Ставрополья подорвал железную дорогу в Башкирии: что известно о ЧП и задержанном диверсанте. Видео «Предварительно установлено, что сход произошел в результате взрыва», — говорится в публикации «Коммерсантъ-Уфа». Следствие предполагает, что взрывное устройство могло быть специально заложено под люком одного из вагонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление ФСБ по Башкирии начало расследование уголовного дела о диверсии после инцидента со сходом вагонов, загруженных углем, возле Уфы. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа». По предварительной информации, причиной схода стал взрыв. «Предварительно установлено, что сход произошел в результате взрыва», — говорится в публикации «Коммерсантъ-Уфа». Следствие предполагает, что взрывное устройство могло быть специально заложено под люком одного из вагонов.