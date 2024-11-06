06 ноября 2024

Стала известна причина схода вагонов с углем в Башкирии

«Коммерсант»: причиной схода вагонов с углем в Башкирии стала диверсия
© Служба новостей «URA.RU»
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Управление ФСБ по Башкирии начало расследование уголовного дела о диверсии после инцидента со сходом вагонов, загруженных углем, возле Уфы. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа». По предварительной информации, причиной схода стал взрыв.

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«Предварительно установлено, что сход произошел в результате взрыва», — говорится в публикации «Коммерсантъ-Уфа». Следствие предполагает, что взрывное устройство могло быть специально заложено под люком одного из вагонов.

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Управление ФСБ по Башкирии начало расследование уголовного дела о диверсии после инцидента со сходом вагонов, загруженных углем, возле Уфы. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа». По предварительной информации, причиной схода стал взрыв. «Предварительно установлено, что сход произошел в результате взрыва», — говорится в публикации «Коммерсантъ-Уфа». Следствие предполагает, что взрывное устройство могло быть специально заложено под люком одного из вагонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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