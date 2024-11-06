Житель Ставрополья подорвал железную дорогу в Башкирии: что известно о ЧП и задержанном диверсанте. Видео

Задержан диверсант, устроивший сход вагонов в Башкирии
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В Башкирии с рельсов сошел грузовой поезд
В Башкирии с рельсов сошел грузовой поезд Фото:

В Башкортостане 3 ноября произошел взрыв на железнодорожном перегоне, в результате которого с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда, нарушив работу железнодорожного сообщения. Через два дня был задержан подозреваемый. Идет расследование инцидента, цель которого — установить мотивы преступника и оценить ущерб транспортной инфраструктуре. URA.RU рассказывает подробности случившегося.

Взрыв на железнодорожном перегоне в Башкирии

Согласно имеющейся информации, в ночь на 3 ноября на железнодорожном перегоне между станциями Дема и Черниковка в Республике Башкортостан произошел взрыв. В результате этого инцидента с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда, перевозившего каменный уголь. Большинство опрокинутых вагонов получили повреждения, а также были нарушены целостность контактных опор, контактной сети и железнодорожного полотна.

Экспертиза показала, что для подрыва использовалось взрывчатое вещество бризантного типа, которое было заложено под люком одного из вагонов. Пострадавших в результате происшествия не было.

Задержание предполагаемого диверсанта

Спустя два дня после взрыва сотрудники спецслужб задержали подозреваемого в совершении диверсии. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края Иван И. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также мотивы злоумышленника. Ведется расследование.

Восстановление железнодорожного движения

Движение поездов на пострадавшем участке Куйбышевской железной дороги было полностью восстановлено 4 ноября в 00:58 по местному времени. Железнодорожники оперативно провели восстановительные работы, убрав сошедшие с рельсов вагоны и восстановив более 150 метров пути и контактной сети.

В работах участвовали около 150 сотрудников железной дороги, было задействовано три восстановительных поезда и другая специальная техника. Отмечается, что ситуация не повлияла на движение пассажирских поездов, так как данный участок используется преимущественно для грузового транспорта.

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В Башкортостане 3 ноября произошел взрыв на железнодорожном перегоне, в результате которого с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда, нарушив работу железнодорожного сообщения. Через два дня был задержан подозреваемый. Идет расследование инцидента, цель которого — установить мотивы преступника и оценить ущерб транспортной инфраструктуре. URA.RU рассказывает подробности случившегося. Взрыв на железнодорожном перегоне в Башкирии Согласно имеющейся информации, в ночь на 3 ноября на железнодорожном перегоне между станциями Дема и Черниковка в Республике Башкортостан произошел взрыв. В результате этого инцидента с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда, перевозившего каменный уголь. Большинство опрокинутых вагонов получили повреждения, а также были нарушены целостность контактных опор, контактной сети и железнодорожного полотна. Экспертиза показала, что для подрыва использовалось взрывчатое вещество бризантного типа, которое было заложено под люком одного из вагонов. Пострадавших в результате происшествия не было. Задержание предполагаемого диверсанта Спустя два дня после взрыва сотрудники спецслужб задержали подозреваемого в совершении диверсии. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края Иван И. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также мотивы злоумышленника. Ведется расследование. Восстановление железнодорожного движения Движение поездов на пострадавшем участке Куйбышевской железной дороги было полностью восстановлено 4 ноября в 00:58 по местному времени. Железнодорожники оперативно провели восстановительные работы, убрав сошедшие с рельсов вагоны и восстановив более 150 метров пути и контактной сети. В работах участвовали около 150 сотрудников железной дороги, было задействовано три восстановительных поезда и другая специальная техника. Отмечается, что ситуация не повлияла на движение пассажирских поездов, так как данный участок используется преимущественно для грузового транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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