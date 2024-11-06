06 ноября 2024

УФСБ задержала экс-полковника Колесникова

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Оперативники службы «М» ФСБ задержали экс-начальника уголовного розыска по Петербургу и Ленобласти Фото:

В Петербурге сотрудниками УФСБ задержан бывший начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковник Олег Колесников. Уголовное дело ведет Следственный комитет России.

«Вечером 6 ноября оперативники УФСБ в Петроградском районе задержали экс-начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Колесникова. Полковнику вменяют часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — пишет «Фонтанка».

По данным издания, следствие будет настаивать об аресте Колесникова. По версии СК России, полковник моге вывести из-под удара организаторов заказного убийства ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова, который был застрелен во Всеволожске в сентябре 2012 года.

В СК России считают, что организаторами этого убийства являются Смирнягин и Рогалева, которым помогал задержанный Колесников. Оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе ФСБ на Шпалерной. Вместе с Смирнягиным и Рогалевым ранее по этому делу был арестован бывший полковник Малышев, отмечает издание.

Один из заказчиков преступления, Василий Соловьев был задержан летом 2015. Мужчина был оправдан присяжными в ноябре 2016 года, после чего он был выпущен из-под ареста. Верховный суд отменил приговор. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, затем он бесследно исчез зимой 2018 года, и заочно получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс 20 млн рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей стороны.

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В Петербурге сотрудниками УФСБ задержан бывший начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковник Олег Колесников. Уголовное дело ведет Следственный комитет России. «Вечером 6 ноября оперативники УФСБ в Петроградском районе задержали экс-начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Колесникова. Полковнику вменяют часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — пишет «Фонтанка». По данным издания, следствие будет настаивать об аресте Колесникова. По версии СК России, полковник моге вывести из-под удара организаторов заказного убийства ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова, который был застрелен во Всеволожске в сентябре 2012 года. В СК России считают, что организаторами этого убийства являются Смирнягин и Рогалева, которым помогал задержанный Колесников. Оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе ФСБ на Шпалерной. Вместе с Смирнягиным и Рогалевым ранее по этому делу был арестован бывший полковник Малышев, отмечает издание. Один из заказчиков преступления, Василий Соловьев был задержан летом 2015. Мужчина был оправдан присяжными в ноябре 2016 года, после чего он был выпущен из-под ареста. Верховный суд отменил приговор. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, затем он бесследно исчез зимой 2018 года, и заочно получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс 20 млн рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей стороны.
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