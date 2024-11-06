В Пермском крае из-за СВО рекордно выросли зарплаты рабочих

С начала текущего года объем зарплат в сфере рабочих специальностей Прикамья увеличился на 36–39%, по раду отдельных профессий — превысил 50%. Рекордных показателей удалось добиться благодаря интенсивному росту производств, развитию электронной коммерции и складской логистики. Отдельную роль в этом вопросе сыграла спецоперация ВС РФ, объяснили аналитики HeadHunter (hh.ru).
«В Пермском крае с января зарплата в сфере рабочих специальностей выросла примерно на 39%. Медиана предлагаемых выплат по направлению „рабочий персонал“ на сегодня составляет 84,22 тысячи рублей. Это почти на 24 тысячи больше, чем в начале года», — на исследование hh.ru ссылается «Коммерсант-Прикамье». По мнению специалистов сервиса, призыв на военную службу представителей некоторых профессий повысил их востребованность и размер оплаты труда.
В топ самых востребованных рабочих специализаций вошли водители (5,5% от всех вакансий), разнорабочие (2,9%), упаковщики (2,6%), слесари (2,3%), сварщики (2,0%), кладовщики (1,9%), электромонтажники (1,6%), машинисты (1,5%), токари (1,2%) и грузчик (1,2%). Участники рынка отмечают, что наиболее интенсивно спрос на рабочий персонал в Пермском крае стал увеличиваться весной. А с 2022 по 2024 год он вырос почти вдвое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!