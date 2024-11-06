Что России ждать от Трампа на посту президента США

В США прошли 60-е президентские выборы. По данным американским СМИ, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Он набрал наибольшее количество голосов от избирателей. В своих предвыборных обещания республиканец не раз заявлял, что сможет закончить российско-украинский конфликт за сутки. Трамп также пообещал сократить финансовую поддержку Киева в случае своей победы. В МИД РФ же заявили, что переизбрание Дональда Трампа не изменит антироссийский курс США. В этом материале URA.RU рассказывает основные обещания республиканца касательно России.
Завершение конфликта на Украине
Во время президентской гонки Дональд Трамп заявил, что сможет закончить конфликт на Украине еще до своего вступления на должность 20 января 2025 года, пообещав сделать это за 24 часа. Он подчеркнул, что в интересах США — закончить конфликт. Как именно он собирается это сделать не уточняется. Однако в частных беседах республиканец не раз упоминал о возможном оставлении за Россией контроля над некоторыми территориями Украины для прекращения огня. Помимо этого, он заявил, что готов выступить в качестве посредника для мирного урегулирования конфликта.
Кроме того, в случае своей победы Трамп обещал прекратить финансирование Киева. По его словам, это поможет быстрее закончить украинский конфликт.
Реакция в РФ на победу Трампа
Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп для России не отличается от других президентов США, поскольку он также представляет политэлиту и страдает русофобией. Песков отметил, что во время президентства Трампа было введено множество санкций против РФ, поэтому он не видит значительных различий в том, кто будет на посту президента в Штатах.
МИД РФ
В МИД РФ заявили, что Россия будет активно отстаивать свои национальные интересы и добиваться целей в спецоперации при новом президенте США Дональде Трампе. В заявлении внешнеполитического ведомства также подчеркивается, что антироссийский курс в политической элите Штатов сохранится, независимо от изменений во внутренней политике.
Валентина Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что от возможного прихода новой команды к власти в США не стоит ожидать значительных изменений. При этом Россия открыта для сотрудничества. Она отметила, что предвыборные обещания политиков часто не совпадают с реальной ситуацией.
Алексей Журавлев
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что победа Дональда Трампа на выборах вряд ли приведет к потеплению в российско-американских отношениях. Он отметил, что Трамп уже был президентом, и его заявления о прекращении поддержки Украины могут быть только предвыборными обещаниями. Журавлев добавил, что следует судить не по словам, а по делам. Окончательный результат выборов может определить не общенациональное голосование, а избиратели.
Что еще обещал Трамп
Окончание войны на Ближнем Востоке
Трамп пообещал продолжить поддержку Израиля и завершить ближневосточный конфликт. Он предупредил, что в случае победы демократов «Израиль перестанет существовать в течение двух лет». Однако в случае своей победы он не допустит того, чтобы Иран получил ядерное оружие, и выразил надежду на возможность заключения сделки с Тегераном, включая его в Соглашения Авраама.
Отношения с НАТО
Трамп пообещал пересмотреть «цель и миссию НАТО» и свои требования от европейских стран по возмещению почти 200 млрд долларов за боеприпасы, отправленные на Украину. СМИ и бывший советник Трампа Джон Болтон предупреждают о возможном выходе Штатов из альянса при его возвращении к власти.
Улучшение экономики США
Одно из ключевых положений экономической программы Трампа — введение тарифов в 10–20% на весь импорт, с увеличением до 60% для китайских товаров. Он также предлагает создать американский аналог израильской системы ПРО «Железный купол», производимый в США. Кроме этого, Дональд Трамп обещает не повышать пенсионный возраст, отменить двойное налогообложение для граждан за границей и налоги на соцпособия. В его программе также предусмотрено увеличение налогового вычета на ребенка с двух тысяч долларов до пяти.
Депортация мигрантов
На митингах Дональд Трамп обещал начать «крупнейшую операцию по депортации» нелегальных мигрантов с первого дня инаугурации. Он заявил, что элитные отряды будут выискивать и депортировать всех членов банд мигрантов, а за повторный въезд в страну им грозит 10 лет тюрьмы. Кроме того, Трамп пообещал прекратить «политику открытых границ» Байдена, возобновить запрет на въезд для граждан определенных стран и программу «Оставайся в Мексике» для просителей убежища.
Преследование Байдена
Трамп вынашивает план политического возмездия главе США Байдену после предъявления ему десятков уголовных обвинений. Он намерен привлечь к ответственности Байдена, если вернется в Белый дом. При этом республиканец заявил о назначении специального прокурора для преследования «коррумпированного президента». Трамп часто называет Байдена «кривым Джо», а действующий президент Штатов отвечает ему тем же. Трамп указывает на свои 91 уголовное обвинение, как на доказательство «двухуровневой» системы правосудия.
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