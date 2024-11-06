06 ноября 2024

Власти Нижневартовска потратят почти 14 млн на подготовку города к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовск наполнят ледовые фигуры
Нижневартовск наполнят ледовые фигуры Фото:

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) уже озаботилась подготовкой города к Новому году. Они собираются поставить ледовый городок, каток, установить подсветку, елку и часовню изо льда. На все это власти собираются потратить почти 14 миллионов рублей. Информация появилась на портале «Госзакупки».

«Предмет контракта: выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка и ледовых композиций на территории города… Включает в себя: разработку эскизного проекта новогоднего городка, создание ледяных скульптурных композиций, монтаж декоративной подсветки и иллюминации ледяных композиций, установку и оформление новогодней искусственной елки, круглосуточную охрану, устройство ледяных горок, устройство часовни изо льда, устройство ледового катка… Начальная цена 13 950 000 рублей», — написано в контракте.

При этом ледовый городок, елка, горки, скульптуры и подсветка будут находиться на площади Нефтяников, а часовня и каток — на набережной и на улице Пионерской, соответственно. Подрядчик должен успеть сделать все работы до 15 декабря 2024, а ледовый городок будет открыт не позже 21 декабря.

Власти Нижневартовска планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Впервые он расположится на пешеходной части улицы Пионерской возле парка Победы.

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Мэрия Нижневартовска (ХМАО) уже озаботилась подготовкой города к Новому году. Они собираются поставить ледовый городок, каток, установить подсветку, елку и часовню изо льда. На все это власти собираются потратить почти 14 миллионов рублей. Информация появилась на портале «Госзакупки». «Предмет контракта: выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка и ледовых композиций на территории города… Включает в себя: разработку эскизного проекта новогоднего городка, создание ледяных скульптурных композиций, монтаж декоративной подсветки и иллюминации ледяных композиций, установку и оформление новогодней искусственной елки, круглосуточную охрану, устройство ледяных горок, устройство часовни изо льда, устройство ледового катка… Начальная цена 13 950 000 рублей», — написано в контракте. При этом ледовый городок, елка, горки, скульптуры и подсветка будут находиться на площади Нефтяников, а часовня и каток — на набережной и на улице Пионерской, соответственно. Подрядчик должен успеть сделать все работы до 15 декабря 2024, а ледовый городок будет открыт не позже 21 декабря. Власти Нижневартовска планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Впервые он расположится на пешеходной части улицы Пионерской возле парка Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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