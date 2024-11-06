Власти Нижневартовска потратят почти 14 млн на подготовку города к Новому году

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) уже озаботилась подготовкой города к Новому году. Они собираются поставить ледовый городок, каток, установить подсветку, елку и часовню изо льда. На все это власти собираются потратить почти 14 миллионов рублей. Информация появилась на портале «Госзакупки».
«Предмет контракта: выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка и ледовых композиций на территории города… Включает в себя: разработку эскизного проекта новогоднего городка, создание ледяных скульптурных композиций, монтаж декоративной подсветки и иллюминации ледяных композиций, установку и оформление новогодней искусственной елки, круглосуточную охрану, устройство ледяных горок, устройство часовни изо льда, устройство ледового катка… Начальная цена 13 950 000 рублей», — написано в контракте.
При этом ледовый городок, елка, горки, скульптуры и подсветка будут находиться на площади Нефтяников, а часовня и каток — на набережной и на улице Пионерской, соответственно. Подрядчик должен успеть сделать все работы до 15 декабря 2024, а ледовый городок будет открыт не позже 21 декабря.
Власти Нижневартовска планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Впервые он расположится на пешеходной части улицы Пионерской возле парка Победы.
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