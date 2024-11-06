06 ноября 2024

Байден объяснил поражение Харрис на выборах

Байден: Харрис проиграла выборы в США из-за чрезвычайных обстоятельств
© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден выступил с первым заявлением после оглашения результатов президентской гонки
Джо Байден выступил с первым заявлением после оглашения результатов президентской гонки Фото:

Кандидат в президенты США Камала Харрис потерпела поражение на выборах из-за того, что была вынуждена вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. С таким заявлением выступил действующий глава государства Джо Байден.

«Камале Харрис пришлось вступить (в президентскую гонку — прим.URA.RU) при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь», — Джо Байдена цитирует РИА Новости. По словам действующего американского лидера, кандидат от демократов продолжит вести политическую борьбу с радостью и решимостью.

Выборы президента в США прошли 5 ноября. В итоге победу одержал республиканец, экс-президент страны Дональд Трамп.

По мнению западных журналистов, он составил список людей, которым будет мстить. Туда попали, Харрис, Байден, бывший американский лидер Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, передает «Национальная служба новостей». По словам Харрис, результаты выборов не оправдали ее ожиданий, но она готова к мирной передаче власти, пишет RT.

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Кандидат в президенты США Камала Харрис потерпела поражение на выборах из-за того, что была вынуждена вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. С таким заявлением выступил действующий глава государства Джо Байден. «Камале Харрис пришлось вступить (в президентскую гонку — прим.URA.RU) при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь», — Джо Байдена цитирует РИА Новости. По словам действующего американского лидера, кандидат от демократов продолжит вести политическую борьбу с радостью и решимостью. Выборы президента в США прошли 5 ноября. В итоге победу одержал республиканец, экс-президент страны Дональд Трамп. По мнению западных журналистов, он составил список людей, которым будет мстить. Туда попали, Харрис, Байден, бывший американский лидер Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, передает «Национальная служба новостей». По словам Харрис, результаты выборов не оправдали ее ожиданий, но она готова к мирной передаче власти, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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