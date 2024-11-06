Тюменскому замгубернатора предъявят новые обвинения

Заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину планируют предъявить новые обвинения по делу о взятке. Это касается и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, указано в документах суда.
«По уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В.М. и Гоцыку А.В. новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», — пишут РИА Новости. Конкретных дат для этого не назначено.
Как ранее писало URA.RU, Вахрин и Гоцык были арестованы 8 июня в Москве. Им вменяют получение и дачу взятки. Их арест должен был истечь 6 ноября, однако суд решил продлить его до 6 февраля 2025 года.
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