06 ноября 2024

Тюменскому замгубернатора предъявят новые обвинения

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахрину хотят предъявить новые обвинения
Вахрину хотят предъявить новые обвинения Фото:

Заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину планируют предъявить новые обвинения по делу о взятке. Это касается и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, указано в документах суда.

«По уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В.М. и Гоцыку А.В. новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», — пишут РИА Новости. Конкретных дат для этого не назначено.

Как ранее писало URA.RU, Вахрин и Гоцык были арестованы 8 июня в Москве. Им вменяют получение и дачу взятки. Их арест должен был истечь 6 ноября, однако суд решил продлить его до 6 февраля 2025 года.

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Заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину планируют предъявить новые обвинения по делу о взятке. Это касается и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, указано в документах суда. «По уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В.М. и Гоцыку А.В. новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений», — пишут РИА Новости. Конкретных дат для этого не назначено. Как ранее писало URA.RU, Вахрин и Гоцык были арестованы 8 июня в Москве. Им вменяют получение и дачу взятки. Их арест должен был истечь 6 ноября, однако суд решил продлить его до 6 февраля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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