Суд продлил арест тюменскому замгубернатора Вахрину и бизнесмену Гоцыку

Тюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык останутся в СИЗО до 6 февраля
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Вячеслав Вахрин останется под арестом до 6 февраля
Вячеслав Вахрин останется под арестом до 6 февраля Фото:

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и бизнесмен Алексей Гоцык, обвиняемые в получении и даче взятки, останутся под арестом до 6 февраля 2025 года. Информация представлена на сайте суда.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Вахрина Вячеслава Михайловича на три месяца, а всего до семи месяцев 29 суток, то есть до 6 февраля 2025 года. Аналогично продлить арест обвиняемого Гоцыка Алексея Владиславовича», — сказано на сайте суда.

С ходатайством о продлении содержания под стражей в суд обратилось следствие. В документах указано, что срок предварительного следствия по делу продлен до 6 февраля, а обвиняемые, чей арест истекает 6 ноября, в случае их нахождения на свободе могут скрыться или оказать давление на свидетелей.

Вахрин и Гоцык, в свою очередь, утверждали, что подобных намерений у них нет, а следствие они обвинили в волоките. Первый просил поместить его под домашний арест, второй также запрашивал этот вариант, либо запрет определенных действий или залог. Однако суд отказал.

Как ранее писало URA.RU, Вахрин и Гоцык были арестованы 8 июня в Москве. Им вменяют получение и дачу взятки.

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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и бизнесмен Алексей Гоцык, обвиняемые в получении и даче взятки, останутся под арестом до 6 февраля 2025 года. Информация представлена на сайте суда. «Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Вахрина Вячеслава Михайловича на три месяца, а всего до семи месяцев 29 суток, то есть до 6 февраля 2025 года. Аналогично продлить арест обвиняемого Гоцыка Алексея Владиславовича», — сказано на сайте суда. С ходатайством о продлении содержания под стражей в суд обратилось следствие. В документах указано, что срок предварительного следствия по делу продлен до 6 февраля, а обвиняемые, чей арест истекает 6 ноября, в случае их нахождения на свободе могут скрыться или оказать давление на свидетелей. Вахрин и Гоцык, в свою очередь, утверждали, что подобных намерений у них нет, а следствие они обвинили в волоките. Первый просил поместить его под домашний арест, второй также запрашивал этот вариант, либо запрет определенных действий или залог. Однако суд отказал. Как ранее писало URA.RU, Вахрин и Гоцык были арестованы 8 июня в Москве. Им вменяют получение и дачу взятки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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