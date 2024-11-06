Суд продлил арест тюменскому замгубернатора Вахрину и бизнесмену Гоцыку

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и бизнесмен Алексей Гоцык, обвиняемые в получении и даче взятки, останутся под арестом до 6 февраля 2025 года. Информация представлена на сайте суда.
«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Вахрина Вячеслава Михайловича на три месяца, а всего до семи месяцев 29 суток, то есть до 6 февраля 2025 года. Аналогично продлить арест обвиняемого Гоцыка Алексея Владиславовича», — сказано на сайте суда.
С ходатайством о продлении содержания под стражей в суд обратилось следствие. В документах указано, что срок предварительного следствия по делу продлен до 6 февраля, а обвиняемые, чей арест истекает 6 ноября, в случае их нахождения на свободе могут скрыться или оказать давление на свидетелей.
Вахрин и Гоцык, в свою очередь, утверждали, что подобных намерений у них нет, а следствие они обвинили в волоките. Первый просил поместить его под домашний арест, второй также запрашивал этот вариант, либо запрет определенных действий или залог. Однако суд отказал.
Как ранее писало URA.RU, Вахрин и Гоцык были арестованы 8 июня в Москве. Им вменяют получение и дачу взятки.
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