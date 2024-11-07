Суд отменил приговор супругам за доведение ребенка до суицида

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В 2022 году суд приговорил женщину к девяти годам колонии, мужа - к 8,5
В 2022 году суд приговорил женщину к девяти годам колонии, мужа - к 8,5 Фото:

Апелляционный суд отменил обвинительный вердикт в отношении супругов Андрея и Ирины Воропаевых, которых судили за доведение ребенка до самоубийства. Дело будет пересмотрено. 

В 2022 году супругов признали виновными по статье «Доведение до самоубийства». Женщину приговорили к девяти годам колонии, ее супруга — к 8,5 годам.

«После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение», — уточняет РИА Новости, ссылаясь на документы дела. В период пересмотра дела муж находится под домашним арестом, жена — под стражей. 

Трагедия произошла в 2019 году. По версии СМИ, Воропаева, будучи мачехой подростка, разработала для него программу по снижению веса. Мальчик потерял 21 килограмм и жаловался своим одноклассникам на то, что родители изнуряют его физическими упражнениями, оскорбляют и угрожают отправить его в интернат. В итоге 14-летний школьник покончил с собой. ТАСС передавало, что у ребенка могли быть проблемы с психикой. 

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Апелляционный суд отменил обвинительный вердикт в отношении супругов Андрея и Ирины Воропаевых, которых судили за доведение ребенка до самоубийства. Дело будет пересмотрено.  В 2022 году супругов признали виновными по статье «Доведение до самоубийства». Женщину приговорили к девяти годам колонии, ее супруга — к 8,5 годам. «После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение», — уточняет РИА Новости, ссылаясь на документы дела. В период пересмотра дела муж находится под домашним арестом, жена — под стражей.  Трагедия произошла в 2019 году. По версии СМИ, Воропаева, будучи мачехой подростка, разработала для него программу по снижению веса. Мальчик потерял 21 килограмм и жаловался своим одноклассникам на то, что родители изнуряют его физическими упражнениями, оскорбляют и угрожают отправить его в интернат. В итоге 14-летний школьник покончил с собой. ТАСС передавало, что у ребенка могли быть проблемы с психикой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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