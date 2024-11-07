Суд отменил приговор супругам за доведение ребенка до суицида

Апелляционный суд отменил обвинительный вердикт в отношении супругов Андрея и Ирины Воропаевых, которых судили за доведение ребенка до самоубийства. Дело будет пересмотрено.
В 2022 году супругов признали виновными по статье «Доведение до самоубийства». Женщину приговорили к девяти годам колонии, ее супруга — к 8,5 годам.
«После апелляционный суд отменил приговор в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона и направил дело на новое рассмотрение», — уточняет РИА Новости, ссылаясь на документы дела. В период пересмотра дела муж находится под домашним арестом, жена — под стражей.
Трагедия произошла в 2019 году. По версии СМИ, Воропаева, будучи мачехой подростка, разработала для него программу по снижению веса. Мальчик потерял 21 килограмм и жаловался своим одноклассникам на то, что родители изнуряют его физическими упражнениями, оскорбляют и угрожают отправить его в интернат. В итоге 14-летний школьник покончил с собой. ТАСС передавало, что у ребенка могли быть проблемы с психикой.
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