При приходе Дональда Трампа к власти Украина станет крупнейшей проигравшей стороной. Об этом заявил декан и профессор Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь.
«Что касается конфликта между Россией и Украиной, я думаю, что [при Трампе] будет найдено более оптимальное решение. Украина станет крупнейшей проигравшей стороной», — выразил мнение Ван Вэнь в разговоре с ТАСС.
Он считает, что после возвращения Трампа в Белый дом надежда на перемирие между Россией и Украиной возрастет, но переговоры не закончатся так быстро, как обещал 47-й избранный президент США. Профессор также предположил, что Трамп попытается повлиять на российско-китайскую дружбу, но в Пекине уверены в ее нерушимости.
Еще во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что завершит конфликт Украины и России еще до того, как «войдет в Овальный кабинет». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на обещание американского лидера ответил тем, что в Кремле судят по действиям, а не по словам. Он подчеркнул, что иногда заявления президентов США приобретают другой тон после вступления в должность, передает RT.
В США прошли 60-е президентские выборы. По данным американских СМИ, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Ему уже начали поступать поздравления от руководителей других государств. В частности, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США и напомнил о принципе «мир через силу», пишет «Национальная служба новостей».
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