Раскрыто содержание телеграммы Си Цзиньпина Трампу

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил избранного кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа с победой. Он призвал нового американского лидера найти правильный путь к взаимопониманию.
«Си Цзиньпин призвал Китай и США укрепить диалог и контакты и должным образом урегулировать разногласия», — приводит заявления Си Цзиньпина официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа». Китайский лидер также предложил Трампу расширять взаимовыгодное сотрудничество. По его словам, Китай и США только выиграют от сотрудничества, но окажутся в проигрыше при конфронтации.
В США прошли 60-е президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Он вступит в должность 20 января 2025 года и станет 47-м по счету президентом США. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что намерен разобщить Россию и Китай, передает «Национальная служба новостей». Трамп также уточнил, что не считает Россию и Китай врагами, и уверен в хороших отношениях с этими странами, пишет «Царьград».
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