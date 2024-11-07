Раскрыто содержание телеграммы Си Цзиньпина Трампу

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Трампа найти путь к взаимопониманию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Си обратился к Трампу с пожеланием уладить разногласия
Си обратился к Трампу с пожеланием уладить разногласия Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил избранного кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа с победой. Он призвал нового американского лидера найти правильный путь к взаимопониманию.

«Си Цзиньпин призвал Китай и США укрепить диалог и контакты и должным образом урегулировать разногласия», — приводит заявления Си Цзиньпина официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа». Китайский лидер также предложил Трампу расширять взаимовыгодное сотрудничество. По его словам, Китай и США только выиграют от сотрудничества, но окажутся в проигрыше при конфронтации.

В США прошли 60-е президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Он вступит в должность 20 января 2025 года и станет 47-м по счету президентом США. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что намерен разобщить Россию и Китай, передает «Национальная служба новостей». Трамп также уточнил, что не считает Россию и Китай врагами, и уверен в хороших отношениях с этими странами, пишет «Царьград». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил избранного кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа с победой. Он призвал нового американского лидера найти правильный путь к взаимопониманию. «Си Цзиньпин призвал Китай и США укрепить диалог и контакты и должным образом урегулировать разногласия», — приводит заявления Си Цзиньпина официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа». Китайский лидер также предложил Трампу расширять взаимовыгодное сотрудничество. По его словам, Китай и США только выиграют от сотрудничества, но окажутся в проигрыше при конфронтации. В США прошли 60-е президентские выборы. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Он вступит в должность 20 января 2025 года и станет 47-м по счету президентом США. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что намерен разобщить Россию и Китай, передает «Национальная служба новостей». Трамп также уточнил, что не считает Россию и Китай врагами, и уверен в хороших отношениях с этими странами, пишет «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...