В США нашли неожиданный электорат Трампа, который обеспечил ему победу

Победу на выборах президента в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу обеспечили испаноговорящие избиратели без высшего образования, которые в 46% случаев проголосовали за него. Об этом сообщает газета Reuters.
«Растущая популярность Трампа среди избирателей рабочего класса и небелых американцев помогла увеличить его долю голосов практически повсеместно», — говорится в материале. Отмечается, что речь идет об испаноязычных избирателях, среди которые в 2024 году 46% проголосовало за республиканца. Однако при этом долгое время испанцы предпочитали отдавать свой голос за демократов.
По данным Американского Бюро, при переписи населения страны выяснилось, что среди испанцев больше рабочего класса, чем среди белого населения. Также большая часть из них не имеет высшего образования, среди этой категории испаноговорящих избирателей за Трампа отдали голос порядка 56% человек.
Такая поддержка Дональда Трампа объясняется тем, что он пообещал противостоять нелегальной миграции в США. Именно за нее выступают многие испаноязычные избиратели. Кроме того, республиканец пообещал защитить трудящихся от глобальной экономической конкуренции и сократить налоги.
В связи с победой Трампа на президентских выборах его оппонент — вице-президент США Камала Харрис — поздравила республиканца. Во время разговора она почеркнула, что важно мирно передать власть, передает «Национальная служба новостей».
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