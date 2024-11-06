В здании администрации Челябинска стартовало тестирование кандидатов на должность главы города. Претенденты уже получили конверты с тестами, сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«Началось тестирование. Кандидатам раздали конверты с тестами. Пользоваться телефонами запрещено», — сообщил корреспондент URA.RU. На выполнение теста дается 30 минут.
Двое претендентов на пост главы Челябинска опоздали, но председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров допустил их до тестирования. «Плохой пример опаздывать на такое мероприятие», — прокомментировал Мошаров. Еще одному опоздавшему заходить в зал уже не разрешили. Далее мероприятие закрыли для СМИ.
В Челябинске 7 ноября началось итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. Об этом сообщил председатель городской думы Сергей Буяков. Всего на должность главы города заявлялись 29 человек. Виктор Легенчук 5 ноября отозвал свою кандидатуру.
Алексей Лошкин — один из кандидатов на пост главы Челябинска
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В здании администрации Челябинска стартовало тестирование кандидатов на должность главы города. Претенденты уже получили конверты с тестами, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Началось тестирование. Кандидатам раздали конверты с тестами. Пользоваться телефонами запрещено», — сообщил корреспондент URA.RU. На выполнение теста дается 30 минут. Двое претендентов на пост главы Челябинска опоздали, но председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров допустил их до тестирования. «Плохой пример опаздывать на такое мероприятие», — прокомментировал Мошаров. Еще одному опоздавшему заходить в зал уже не разрешили. Далее мероприятие закрыли для СМИ. В Челябинске 7 ноября началось итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. Об этом сообщил председатель городской думы Сергей Буяков. Всего на должность главы города заявлялись 29 человек. Виктор Легенчук 5 ноября отозвал свою кандидатуру.