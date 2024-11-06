В Челябинске началось тестирование кандидатов на должность главы города. Фото, видео

07 ноября 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Двое претендентов на пост главы Челябинска опоздали, но Мошаров допустил их до тестирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В здании администрации Челябинска стартовало тестирование кандидатов на должность главы города. Претенденты уже получили конверты с тестами, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Началось тестирование. Кандидатам раздали конверты с тестами. Пользоваться телефонами запрещено», — сообщил корреспондент URA.RU. На выполнение теста дается 30 минут. Двое претендентов на пост главы Челябинска опоздали, но председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров допустил их до тестирования. «Плохой пример опаздывать на такое мероприятие», — прокомментировал Мошаров. Еще одному опоздавшему заходить в зал уже не разрешили. Далее мероприятие закрыли для СМИ. В Челябинске 7 ноября началось итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. Об этом сообщил председатель городской думы Сергей Буяков. Всего на должность главы города заявлялись 29 человек. Виктор Легенчук 5 ноября отозвал свою кандидатуру. Алексей Лошкин — один из кандидатов на пост главы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидаты перед началом конкурсной комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидаты общаются перед началом тестирования на должность главы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В здании администрации Челябинска стартовало тестирование кандидатов на должность главы города. Претенденты уже получили конверты с тестами, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Началось тестирование. Кандидатам раздали конверты с тестами. Пользоваться телефонами запрещено», — сообщил корреспондент URA.RU. На выполнение теста дается 30 минут. Двое претендентов на пост главы Челябинска опоздали, но председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров допустил их до тестирования. «Плохой пример опаздывать на такое мероприятие», — прокомментировал Мошаров. Еще одному опоздавшему заходить в зал уже не разрешили. Далее мероприятие закрыли для СМИ. В Челябинске 7 ноября началось итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. Об этом сообщил председатель городской думы Сергей Буяков. Всего на должность главы города заявлялись 29 человек. Виктор Легенчук 5 ноября отозвал свою кандидатуру.