06 ноября 2024

В Челябинске началось тестирование кандидатов на должность главы города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс на главу города. Челябинск
Двое претендентов на пост главы Челябинска опоздали, но Мошаров допустил их до тестирования Фото:

В здании администрации Челябинска стартовало тестирование кандидатов на должность главы города. Претенденты уже получили конверты с тестами, сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«Началось тестирование. Кандидатам раздали конверты с тестами. Пользоваться телефонами запрещено», — сообщил корреспондент URA.RU. На выполнение теста дается 30 минут.

Двое претендентов на пост главы Челябинска опоздали, но председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров допустил их до тестирования. «Плохой пример опаздывать на такое мероприятие», — прокомментировал Мошаров. Еще одному опоздавшему заходить в зал уже не разрешили. Далее мероприятие закрыли для СМИ.

В Челябинске 7 ноября началось итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. Об этом сообщил председатель городской думы Сергей Буяков. Всего на должность главы города заявлялись 29 человек. Виктор Легенчук 5 ноября отозвал свою кандидатуру.

Конкурс на главу города. Челябинск
Алексей Лошкин — один из кандидатов на пост главы Челябинска
Фото:
Конкурс на главу города. Челябинск
Кандидаты перед началом конкурсной комиссии
Фото:
Конкурс на главу города. Челябинск
Кандидаты общаются перед началом тестирования на должность главы Челябинска
Фото:

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В здании администрации Челябинска стартовало тестирование кандидатов на должность главы города. Претенденты уже получили конверты с тестами, сообщил корреспондент URA.RU с места события. «Началось тестирование. Кандидатам раздали конверты с тестами. Пользоваться телефонами запрещено», — сообщил корреспондент URA.RU. На выполнение теста дается 30 минут. Двое претендентов на пост главы Челябинска опоздали, но председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров допустил их до тестирования. «Плохой пример опаздывать на такое мероприятие», — прокомментировал Мошаров. Еще одному опоздавшему заходить в зал уже не разрешили. Далее мероприятие закрыли для СМИ. В Челябинске 7 ноября началось итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. Об этом сообщил председатель городской думы Сергей Буяков. Всего на должность главы города заявлялись 29 человек. Виктор Легенчук 5 ноября отозвал свою кандидатуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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