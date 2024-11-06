06 ноября 2024

В Челябинске завершается конкурс по выборам мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Челябинск, администрация челябинска, мэрия челябинска
Претенденты на должность главы Челябинска представят свои конкурсные программы Фото:

В Челябинске 7 ноября началось итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. Об этом утром сообщил председатель городской думы Сергей Буяков.

«Сегодня знаковый и насыщенный день. Сегодня мы проводим конкурс на должность главы города Челябинска», — сказал Буяков в видео, опубликованном в его telegram-канале. На должность главы Челябинска претендуют 28 человек. Сегодня депутаты заслушают конкурсную программу каждого кандидата. Выберут победителей конкурса не менее двух, но не более пяти человек.

Претенденты в течение получаса ответят на 30 вопросов теста. Затем начнется второй этап конкурса — выступления претендентов, каждому предоставят до 15 минут для выступления, рассказали URA.RU в пресс-службе городской думы. Итоги конкурс вице-губернатор Станислав Мошаров объявит в полночь 8 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе городской думы.

Изначально на конкурс главы Челябинска заявилось 29 кандидатов. Виктор Легенчук 5 ноября отозвал свою кандидатуру.

Место градоначальника стало вакантным после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Сейчас должность врио мэра занимает экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин.

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В Челябинске 7 ноября началось итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. Об этом утром сообщил председатель городской думы Сергей Буяков. «Сегодня знаковый и насыщенный день. Сегодня мы проводим конкурс на должность главы города Челябинска», — сказал Буяков в видео, опубликованном в его telegram-канале. На должность главы Челябинска претендуют 28 человек. Сегодня депутаты заслушают конкурсную программу каждого кандидата. Выберут победителей конкурса не менее двух, но не более пяти человек. Претенденты в течение получаса ответят на 30 вопросов теста. Затем начнется второй этап конкурса — выступления претендентов, каждому предоставят до 15 минут для выступления, рассказали URA.RU в пресс-службе городской думы. Итоги конкурс вице-губернатор Станислав Мошаров объявит в полночь 8 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе городской думы. Изначально на конкурс главы Челябинска заявилось 29 кандидатов. Виктор Легенчук 5 ноября отозвал свою кандидатуру. Место градоначальника стало вакантным после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Сейчас должность врио мэра занимает экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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