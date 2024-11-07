Володин анонсировал введение спецсчетов для выплат иноагентам

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о разработке нового законопроекта, цель которого — урегулировать доходы лиц, признанных иностранными агентами. Согласно предложению, все доходы от использования интеллектуальной собственности и брендов должны поступать на обязательные специализированные счета в рублях.
«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», — написал Володин в Telegram. Он подчеркнул, что получать выплаты иным способом иноагентам будет запрещено.
Речь идет о произведениях науки, литературы, искуства, музыки, сообщений в эфирах, изобретениях и товарных знаках. Инициативу хотят рассмотреть в Госдуме на следующей неделе. Также депутаты готовят меры, благодаря которым будет «прекращено обогащение иноагентов за счет движимого и недвижимого имущества».
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