Володин анонсировал введение спецсчетов для выплат иноагентам

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Вячеслав Володин анонсировал новые меры против иноагентов
Вячеслав Володин анонсировал новые меры против иноагентов Фото:

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о разработке нового законопроекта, цель которого — урегулировать доходы лиц, признанных иностранными агентами. Согласно предложению, все доходы от использования интеллектуальной собственности и брендов должны поступать на обязательные специализированные счета в рублях.

«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», — написал Володин в Telegram. Он подчеркнул, что получать выплаты иным способом иноагентам будет запрещено. 

Речь идет о произведениях науки, литературы, искуства, музыки, сообщений в эфирах, изобретениях и товарных знаках. Инициативу хотят рассмотреть в Госдуме на следующей неделе. Также депутаты готовят меры, благодаря которым будет «прекращено обогащение иноагентов за счет движимого и недвижимого имущества». 

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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о разработке нового законопроекта, цель которого — урегулировать доходы лиц, признанных иностранными агентами. Согласно предложению, все доходы от использования интеллектуальной собственности и брендов должны поступать на обязательные специализированные счета в рублях. «Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», — написал Володин в Telegram. Он подчеркнул, что получать выплаты иным способом иноагентам будет запрещено.  Речь идет о произведениях науки, литературы, искуства, музыки, сообщений в эфирах, изобретениях и товарных знаках. Инициативу хотят рассмотреть в Госдуме на следующей неделе. Также депутаты готовят меры, благодаря которым будет «прекращено обогащение иноагентов за счет движимого и недвижимого имущества». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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