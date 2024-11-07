Куйвашев переломил торг с сенаторами за миллиарды: итоговый документ от Матвиенко. Видео

Совфед поддержал проекты развития Свердловской области
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Дни Свердловской области в СФ проходили с 21 по 23 октября
Дни Свердловской области в СФ проходили с 21 по 23 октября Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев и окружение (в том числе бизнесовая его часть) сумели переломить ход непростых переговоров с Советом Федерации о финансировании проектов развития Свердловской области. Это следует из документа, который подписала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и который есть в распоряжении URA.RU.

С 21-го по 23 октября в Совете Федерации проходили Дни Свердловской области. Большая делегация под руководство Куйвашева просила деньги на строительство новых очистных сооружений на севере региона (зона интересов УГМК), создание межотраслевого образовательно-производственного кластера технического профиля на базе Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге, новое здание для научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства (НИИ ОММ) в Академическом (зона интересов «Реновы» Виктора Вексельберга), возведение мега-теплицы для круглогодичного выращивания овощей (УГМК) под Екатеринбургом, а также реализацию проектов «Сухой порт» и «наземное метро» в столице Урала.

Однако безоговорочную поддержку комитеты Совфеда и присутствовавшие федеральные чиновники тогда высказали только по двум проектам. «После этого Куйвашев и заинтересованные лоббисты провели серию кулуарных консультаций», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

И в Совфеде подготовили итоговое решение, в котором правительству РФ рекомендовано профинансировать все без исключения задумки.

«Совет Федерации постановляет рекомендовать правительству РФ: включить при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов мероприятия по [далее — список проектов, указанных в материале выше]», — говорится в документе. Его утвердили на заседании Совфеда 6 ноября.

«Дальше нам предстоит большая, великая работа с коллегами из исполнительной власти, потому как один из моих учителей говорил от „вот тебе“ до „на тебе“ большая разница, будем работать дальше», — подвел итог сенатор от региона Александр Высокинский. Матвиенко попросила его сократить эту разницу, тем более, что ответственность за реализацию лежит, в том числе, на комитете по федеративному устройству, куда входит Высокинский. «При этом я не снимаю и с себя ответственность — не можете сократить разницу, не получается — приходите, я вас научу. Но постановление должно быть исполнено в полном объеме, и общественный транспорт в Екатеринбурге должен ходить регулярно», — заключила спикер СФ.

В итоговом документе поддержку нашли все проекты
В итоговом документе поддержку нашли все проекты
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На документе стоит подпись Валентины Матвиенко
На документе стоит подпись Валентины Матвиенко
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Губернатор Евгений Куйвашев и окружение (в том числе бизнесовая его часть) сумели переломить ход непростых переговоров с Советом Федерации о финансировании проектов развития Свердловской области. Это следует из документа, который подписала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и который есть в распоряжении URA.RU. С 21-го по 23 октября в Совете Федерации проходили Дни Свердловской области. Большая делегация под руководство Куйвашева просила деньги на строительство новых очистных сооружений на севере региона (зона интересов УГМК), создание межотраслевого образовательно-производственного кластера технического профиля на базе Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге, новое здание для научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства (НИИ ОММ) в Академическом (зона интересов «Реновы» Виктора Вексельберга), возведение мега-теплицы для круглогодичного выращивания овощей (УГМК) под Екатеринбургом, а также реализацию проектов «Сухой порт» и «наземное метро» в столице Урала. Однако безоговорочную поддержку комитеты Совфеда и присутствовавшие федеральные чиновники тогда высказали только по двум проектам. «После этого Куйвашев и заинтересованные лоббисты провели серию кулуарных консультаций», — рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. И в Совфеде подготовили итоговое решение, в котором правительству РФ рекомендовано профинансировать все без исключения задумки. «Совет Федерации постановляет рекомендовать правительству РФ: включить при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов мероприятия по [далее — список проектов, указанных в материале выше]», — говорится в документе. Его утвердили на заседании Совфеда 6 ноября. «Дальше нам предстоит большая, великая работа с коллегами из исполнительной власти, потому как один из моих учителей говорил от „вот тебе“ до „на тебе“ большая разница, будем работать дальше», — подвел итог сенатор от региона Александр Высокинский. Матвиенко попросила его сократить эту разницу, тем более, что ответственность за реализацию лежит, в том числе, на комитете по федеративному устройству, куда входит Высокинский. «При этом я не снимаю и с себя ответственность — не можете сократить разницу, не получается — приходите, я вас научу. Но постановление должно быть исполнено в полном объеме, и общественный транспорт в Екатеринбурге должен ходить регулярно», — заключила спикер СФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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