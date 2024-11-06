В Тюмени строитель погиб, упав с 13 этажа

В Тюмени монтажник одной из строительных организаций упал с высоты 13 этажа во время выполнения работ. Об этом сообщает официальный сайт регионального отделения государственной инспекции труда в Тюменской области.
«Рабочий принялся принимать бетон, а плотник с монтажником поднялись на монтажный горизонт 13 этажа, где плотник приступил к приемке бетона, а монтажник осуществлял пропенивание элементов опалубки. После бетонирования вертикальных пилонов плотнику потребовалась помощь, но коллегу на плите перекрытия он не увидел. На звонок монтажник не отвечал. По рации рабочий сообщил плотнику, что коллега упал, лежит на 3 этаже», — указано на сайте государственной инспекции труда в Тюменской области.
Там уточнили, что ЧП произошло 9 октября на одной из стройплощадок Тюмени. Мужчине было 34 года: он скончался от полученных травм на месте происшествия. По факту инцидента проведено расследование, в ходе которого было установлено, что причина несчастного случая — плохая организация производства работ. Погибший, в частности, не проходил обязательный медосмотр и психиатрическое освидетельствование. А на стройплощадку он был допущен без стажировки и инструктажа по охране труда. За выявленные нарушения предприниматель, который нанял мужчину, был привлечен к административной ответственности.
Ранее URA.RU писало о том, что 6 ноября в Тюменской области рабочий погиб прямо в поле. ЧП произошло при производстве работ по прессованию соломы недалеко от села Петелино Ялуторовского района.
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