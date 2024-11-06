Бывший вице-мэр Челябинска встретит Новый год в СИЗО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении 10-миллионной взятки, в третий раз безуспешно попытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, Новый год Репринцев встретит под стражей.
«Суд рассмотрел жалобу защитника обвиняемого на постановление Центрального районного суда, которым Репринцеву продлен срок заключения под стражу до 16 января 2025 года. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — сообщили в пресс-службе облсуда.
Это уже третья попытка Репринцева выйти из СИЗО. Адвокат просил отправить его под домашний арест.
Репринцев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в начале июля. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным следствия, бывший вице-мэр областного центра в период с 2017 по 2019 годы получил через посредника от сотрудников коммерческой организации не менее 10 миллионов рублей. За это он оказал им помощь в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.
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