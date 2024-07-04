ФСБ задержала бывшего челябинского вице-мэра Репринцева в Магнитогорске. Видео

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Сергея Репринцева настигло его чиновничье прошлое
Сергея Репринцева настигло его чиновничье прошлое Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

В Магнитогорске сотрудники УФСБ по Челябинской области 4 июля задержали бывшего вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«ФСБ и СКР задержали Репринцева в Магнитогорске, где он сейчас живет и работает. Это связано с коррупционным делом депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова», — сообщил источник.

На звонок корреспондента URA.RU Репринцев не ответил. В пресс-службе УФСБ воздержались от комментариев, в региональном управлении СКР сообщили, что готовят информацию.

Репринцев возглавил комитет по градостроительству мэрии Челябинска в 2017 году при главе Евгений Тефтелеве, с которым познакомился во время совместной работы в Магнитогорске. Некоторое время Репринцев исполнял обязанности вице-мэра по строительству. Из мэрии он уволился в январе 2020 года, а через год стал фигурантом уголовного дела о незаконно выданном в 2019 году разрешении на ввод в эксплуатацию недостроенного ТРК на улице Ворошилова и получил условный срок в 1,5 года. Его бывший руководитель Тефтелев был задержан ФСБ и, впоследствии, осужден за взятки.

Депутата городской думы Челябинска Виталий Паутов и гендиректора ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко сотрудники ФСБ и СК задержали осенью 2023 года. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки в мэрию города за выдачу незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома. Также Паутова подозревают в передаче денег за содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков). Сейчас оба находятся в СИЗО.

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В Магнитогорске сотрудники УФСБ по Челябинской области 4 июля задержали бывшего вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. «ФСБ и СКР задержали Репринцева в Магнитогорске, где он сейчас живет и работает. Это связано с коррупционным делом депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова», — сообщил источник. На звонок корреспондента URA.RU Репринцев не ответил. В пресс-службе УФСБ воздержались от комментариев, в региональном управлении СКР сообщили, что готовят информацию. Репринцев возглавил комитет по градостроительству мэрии Челябинска в 2017 году при главе Евгений Тефтелеве, с которым познакомился во время совместной работы в Магнитогорске. Некоторое время Репринцев исполнял обязанности вице-мэра по строительству. Из мэрии он уволился в январе 2020 года, а через год стал фигурантом уголовного дела о незаконно выданном в 2019 году разрешении на ввод в эксплуатацию недостроенного ТРК на улице Ворошилова и получил условный срок в 1,5 года. Его бывший руководитель Тефтелев был задержан ФСБ и, впоследствии, осужден за взятки. Депутата городской думы Челябинска Виталий Паутов и гендиректора ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко сотрудники ФСБ и СК задержали осенью 2023 года. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки в мэрию города за выдачу незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома. Также Паутова подозревают в передаче денег за содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков). Сейчас оба находятся в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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