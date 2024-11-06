Свердловскую область усилит аппаратчик полпредства

Начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства Владимир Черепанов готовится перейти на новую должность в правительство Свердловской области. Как рассказал URA.RU инсайдер, для чиновника готовят место в блоке социально-экономической политики региона.
«Говорят, что Черепанова ждут в свердловском правительстве. Будет заниматься вопросами социально-экономического развития, и эта перестановка может сыграть на руку чиновникам Свердловской области», — отметил информированный источник. Какую именно должность может занять Черепанов пока не известно. Факт перехода из аппарата полпредства он сам также пока не подтверждал.
В полпредстве Черепанов координирует работу чиновников самого разного уровня. В основном это вопросы экономического блока и организация взаимодействия в их решении, в том числе и налаживание межтерриториального сотрудничества по всей территории Урала, от Ямала до границ с Казахстаном.
«Можно предположить, что решение этих задач работает на развитие сильных лоббистских качеств. Связи и глубокое понимание механизмов решения вопросов развития региональной экономики делают чиновника заманчивым кандидатом для свердловских управленцев», — добавляет источник агентства.
Кроме того, Черепанов уже работал под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, когда последний был заместителем, а потом и полномочным представителем президента РФ в УрФО.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полпредство. Там пообещали уточнить информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!