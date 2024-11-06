06 ноября 2024

Свердловскую область усилит аппаратчик полпредства

© Служба новостей «URA.RU»
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В полпредстве Черепанов (первый справа) занимается вопросами экономического блока
В полпредстве Черепанов (первый справа) занимается вопросами экономического блока Фото:

Начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства Владимир Черепанов готовится перейти на новую должность в правительство Свердловской области. Как рассказал URA.RU инсайдер, для чиновника готовят место в блоке социально-экономической политики региона.

«Говорят, что Черепанова ждут в свердловском правительстве. Будет заниматься вопросами социально-экономического развития, и эта перестановка может сыграть на руку чиновникам Свердловской области», — отметил информированный источник. Какую именно должность может занять Черепанов пока не известно. Факт перехода из аппарата полпредства он сам также пока не подтверждал.

В полпредстве Черепанов координирует работу чиновников самого разного уровня. В основном это вопросы экономического блока и организация взаимодействия в их решении, в том числе и налаживание межтерриториального сотрудничества по всей территории Урала, от Ямала до границ с Казахстаном.

«Можно предположить, что решение этих задач работает на развитие сильных лоббистских качеств. Связи и глубокое понимание механизмов решения вопросов развития региональной экономики делают чиновника заманчивым кандидатом для свердловских управленцев», — добавляет источник агентства.

Кроме того, Черепанов уже работал под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, когда последний был заместителем, а потом и полномочным представителем президента РФ в УрФО.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полпредство. Там пообещали уточнить информацию.

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Начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства Владимир Черепанов готовится перейти на новую должность в правительство Свердловской области. Как рассказал URA.RU инсайдер, для чиновника готовят место в блоке социально-экономической политики региона. «Говорят, что Черепанова ждут в свердловском правительстве. Будет заниматься вопросами социально-экономического развития, и эта перестановка может сыграть на руку чиновникам Свердловской области», — отметил информированный источник. Какую именно должность может занять Черепанов пока не известно. Факт перехода из аппарата полпредства он сам также пока не подтверждал. В полпредстве Черепанов координирует работу чиновников самого разного уровня. В основном это вопросы экономического блока и организация взаимодействия в их решении, в том числе и налаживание межтерриториального сотрудничества по всей территории Урала, от Ямала до границ с Казахстаном. «Можно предположить, что решение этих задач работает на развитие сильных лоббистских качеств. Связи и глубокое понимание механизмов решения вопросов развития региональной экономики делают чиновника заманчивым кандидатом для свердловских управленцев», — добавляет источник агентства. Кроме того, Черепанов уже работал под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, когда последний был заместителем, а потом и полномочным представителем президента РФ в УрФО. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полпредство. Там пообещали уточнить информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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