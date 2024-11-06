Авиакомпания Nordwind Airlines увеличит количество рейсов из Перми в Сочи

Самолеты из Перми в Сочи зимой будут летать три раза в неделю
В новогодние праздники самолеты из Перми в Сочи будут летать чаще. Об этом сообщается на сайте авиакомпании Nordwind Airlines.
«На период зимних праздников перевозчик планирует увеличить частоту выполнения рейсов зимнего расписания. Полеты по маршруту Пермь — Сочи будут выполняться три раза в неделю», — говорится на сайте авиакомпании.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 5 декабря начинается полетная программа из Перми на индийский курорт Гоа. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Большое Савино.
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