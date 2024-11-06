06 ноября 2024

Авиакомпания Nordwind Airlines увеличит количество рейсов из Перми в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты из Перми в Сочи зимой будут летать три раза в неделю
Самолеты из Перми в Сочи зимой будут летать три раза в неделю Фото:

В новогодние праздники самолеты из Перми в Сочи будут летать чаще. Об этом сообщается на сайте авиакомпании Nordwind Airlines.

«На период зимних праздников перевозчик планирует увеличить частоту выполнения рейсов зимнего расписания. Полеты по маршруту Пермь — Сочи будут выполняться три раза в неделю», — говорится на сайте авиакомпании.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 5 декабря начинается полетная программа из Перми на индийский курорт Гоа. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Большое Савино.

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В новогодние праздники самолеты из Перми в Сочи будут летать чаще. Об этом сообщается на сайте авиакомпании Nordwind Airlines. «На период зимних праздников перевозчик планирует увеличить частоту выполнения рейсов зимнего расписания. Полеты по маршруту Пермь — Сочи будут выполняться три раза в неделю», — говорится на сайте авиакомпании. Ранее URA.RU рассказывало, что с 5 декабря начинается полетная программа из Перми на индийский курорт Гоа. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Большое Савино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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