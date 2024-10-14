14 октября 2024

Стала известна дата первого рейса в Гоа из Перми

Первый рейс из Перми в Гоа полетит 5 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки смогут улететь в Индию с 5 декабря
Пермяки смогут улететь в Индию с 5 декабря Фото:

Полетная программа из Перми на индийский курорт Гоа начинается с 5 декабря. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино».

«Пермь — Гоа. Вылет 5 декабря в 21:05. Рейс осуществляет авиакомпания Azur Air. Время в пути: 6 часов 55 минут. Прибытие в Гоа: 6 декабря в 04:30», — сказано в сообщении.

Уточняется, что самолеты из «Большого Савино» в Индию будут летать каждые 10-11 дней по четвергам и воскресеньям. Полетная программа запланирована до 20 марта 2025 года. Ранее URA.RU писало, что это чартерные рейсы, которые организует туроператор Anex tour.

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Полетная программа из Перми на индийский курорт Гоа начинается с 5 декабря. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино». «Пермь — Гоа. Вылет 5 декабря в 21:05. Рейс осуществляет авиакомпания Azur Air. Время в пути: 6 часов 55 минут. Прибытие в Гоа: 6 декабря в 04:30», — сказано в сообщении. Уточняется, что самолеты из «Большого Савино» в Индию будут летать каждые 10-11 дней по четвергам и воскресеньям. Полетная программа запланирована до 20 марта 2025 года. Ранее URA.RU писало, что это чартерные рейсы, которые организует туроператор Anex tour.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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