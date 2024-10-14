Стала известна дата первого рейса в Гоа из Перми

Полетная программа из Перми на индийский курорт Гоа начинается с 5 декабря. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино».
«Пермь — Гоа. Вылет 5 декабря в 21:05. Рейс осуществляет авиакомпания Azur Air. Время в пути: 6 часов 55 минут. Прибытие в Гоа: 6 декабря в 04:30», — сказано в сообщении.
Уточняется, что самолеты из «Большого Савино» в Индию будут летать каждые 10-11 дней по четвергам и воскресеньям. Полетная программа запланирована до 20 марта 2025 года. Ранее URA.RU писало, что это чартерные рейсы, которые организует туроператор Anex tour.
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