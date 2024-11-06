В Кургане на гирлянды для Нового года потратят десятки миллионов рублей

В Кургане закупают электрические новогодние гирлянды для украшения города. Они будут размещены на деревьях. Для этой цели власти выделили боле 20 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Объект закупки: выполнение работ по устройству гирлянд на деревьях, расположенных на общественных территориях в городе Кургане. <...> Начальная цена: 20 250 000 рублей», — указано на сайте.
На каждом дереве будет размещено пять нитей электрической светодиодной гирлянды, каждая из которых длиной по 20 метров и должна светиться белым цветом. Такие нити украсят деревья по участкам улицы Карбышева: от улицы Черняховского до улицы Марии Ульяновой, далее от улицы Анфиногенова до улицы 9 Мая (по четной стороне). По улице Советской украсят участки от улицы Красина до улицы Володарского и от улицы Комсомольская до улицы Ленина.
Кроме того, гирлянды развесят на деревьях Троицкой площади, вдоль Гагаринского сквера и на территории Святодуховского сквера. По улице Красина от улицы Гоголя до улицы Коли Мяготина нити гирлянд украсят обе стороны улицы. Улица Ленина преобразится в огнях электрических гирлянд от улицы Гоголя до улицы Максима Горького.
Также по улице Коли Мяготина от Пролетарской до улицы Невежина и по Гоголя от Ленина до улицы Пролетарской по четной стороне. Здесь же, на улице Гоголя украсят участок от улицы Кирова до улицы Володарского.
На участке по улице Гоголя от улицы Володарского до улицы Ленина планируется украшение деревьев гирляндой «Тающая сосулька». Она будет светиться разными цветами. Выполнить работы подрядчик будет обязан до 20 декабря.
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