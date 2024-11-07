В Екатеринбурге подскочили цены на новостройки

В Екатеринбурге стоимость квадратного метра новостроек выросла на 1,1%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прирост стоимости за месяц составил 1,1%
Прирост стоимости за месяц составил 1,1% Фото:

В Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра в октябре достигла 156 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Яндекс Недвижимость».

«Медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 156 тысяч рублей. За месяц цена выросла на 1,1%», — говорится в релизе. Там же уточняется, что предложение новостроек на рынке увеличилось на 2,7% в октябре.

В среднем строящаяся квартира стоит 7,3 миллиона рублей. А средняя площадь квартир составила 46 квадратных метров.

«На итоговую стоимость объекта влияет не площадь квартиры и квадратного метра, а то, какую акцию, специальное предложение и рассрочку от застройщика выберет покупатель», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. По этой причине в отдельных случаях могут заключаться сделки с более низким чеком, чем раньше, несмотря на то, что средняя стоимость новостроек продолжает расти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра в октябре достигла 156 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Яндекс Недвижимость». «Медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 156 тысяч рублей. За месяц цена выросла на 1,1%», — говорится в релизе. Там же уточняется, что предложение новостроек на рынке увеличилось на 2,7% в октябре. В среднем строящаяся квартира стоит 7,3 миллиона рублей. А средняя площадь квартир составила 46 квадратных метров. «На итоговую стоимость объекта влияет не площадь квартиры и квадратного метра, а то, какую акцию, специальное предложение и рассрочку от застройщика выберет покупатель», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. По этой причине в отдельных случаях могут заключаться сделки с более низким чеком, чем раньше, несмотря на то, что средняя стоимость новостроек продолжает расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...