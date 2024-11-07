В Екатеринбурге подскочили цены на новостройки

В Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра в октябре достигла 156 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Яндекс Недвижимость».
«Медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 156 тысяч рублей. За месяц цена выросла на 1,1%», — говорится в релизе. Там же уточняется, что предложение новостроек на рынке увеличилось на 2,7% в октябре.
В среднем строящаяся квартира стоит 7,3 миллиона рублей. А средняя площадь квартир составила 46 квадратных метров.
«На итоговую стоимость объекта влияет не площадь квартиры и квадратного метра, а то, какую акцию, специальное предложение и рассрочку от застройщика выберет покупатель», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. По этой причине в отдельных случаях могут заключаться сделки с более низким чеком, чем раньше, несмотря на то, что средняя стоимость новостроек продолжает расти.
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