Свердловская область превзошла планы по уборке урожая

В Свердловской области в 2024 году аграрии собрали урожай со значительным превышением плана, несмотря на сложные погодные условия. Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил специалистов за результаты и рассказал о предстоящих задачах, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.
«Несмотря на все трудности, зерновые и технические культуры собраны со значительным превышением плана. Кроме того, отраслевые хозяйства полностью обеспечили запас кормов для животных на зиму», — сказал Куйвашев. В текущем году аграрии собрали 806,4 тысячи тонн зерна, что на 108,9 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, а также 231,1 тысячи тонн картофеля и 33,1 тысячи тонн овощей.
По словам губернатора, на данный момент главная задача — сохранить урожай и обеспечить доступность местной продукции для жителей Урала. В планы на будущее входит модернизация хранилищ и стимулирование разработки отечественной селекции, что позволит снизить зависимость от импортных семян.
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