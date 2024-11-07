Челябинскому губернатору Текслеру доложили о ЧП в кунашакской школе

Текслер проинформирован о происшествии в Кунашаке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложили о ЧП в школе Кунашака, где утром психически нездоровый мужчина пытался напасть на сотрудников и детей с ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области.

«Губернатор проинформирован. Со стороны управления пресс-службы губернатора и правительства региона могу подтвердить факт инцидента. По итогам изучения всех обстоятельств обязательно отметим отличившихся сотрудников», — сообщили URA.RU в областном правительстве. В полиции Челябинской области факт нападения также подтвердили.

На место ЧП в школу незамедлительно выехал глава Кунашакского района Рамиль Вакилов. Сейчас занятия в начальной школе села Кунашак продолжаются в обычном режиме.

Утром 7 ноября психически больной мужчина пробрался в здание начальной школы в селе Кунашак со стороны служебного входа, зашел в столовую, где схватился за ножи. Повара попытались их отобрать, после чего выбежали из столовой в переход, соединяющийся со школой. Дверь успел заблокировать учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Благодаря его действиям, злоумышленник не смог попасть к детям, сообщил URA.RU источник.