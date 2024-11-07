Челябинскому губернатору Текслеру доложили о ЧП в кунашакской школе

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Алексей Текслер в Парке Победы в Копейске. Челябинск, текслер алексей
Текслер проинформирован о происшествии в Кунашаке Фото:

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложили о ЧП в школе Кунашака, где утром психически нездоровый мужчина пытался напасть на сотрудников и детей с ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области.

«Губернатор проинформирован. Со стороны управления пресс-службы губернатора и правительства региона могу подтвердить факт инцидента. По итогам изучения всех обстоятельств обязательно отметим отличившихся сотрудников», — сообщили URA.RU в областном правительстве. В полиции Челябинской области факт нападения также подтвердили.

На место ЧП в школу незамедлительно выехал глава Кунашакского района Рамиль Вакилов. Сейчас занятия в начальной школе села Кунашак продолжаются в обычном режиме.

Утром 7 ноября психически больной мужчина пробрался в здание начальной школы в селе Кунашак со стороны служебного входа, зашел в столовую, где схватился за ножи. Повара попытались их отобрать, после чего выбежали из столовой в переход, соединяющийся со школой. Дверь успел заблокировать учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Благодаря его действиям, злоумышленник не смог попасть к детям, сообщил URA.RU источник.

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Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложили о ЧП в школе Кунашака, где утром психически нездоровый мужчина пытался напасть на сотрудников и детей с ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области. «Губернатор проинформирован. Со стороны управления пресс-службы губернатора и правительства региона могу подтвердить факт инцидента. По итогам изучения всех обстоятельств обязательно отметим отличившихся сотрудников», — сообщили URA.RU в областном правительстве. В полиции Челябинской области факт нападения также подтвердили. На место ЧП в школу незамедлительно выехал глава Кунашакского района Рамиль Вакилов. Сейчас занятия в начальной школе села Кунашак продолжаются в обычном режиме. Утром 7 ноября психически больной мужчина пробрался в здание начальной школы в селе Кунашак со стороны служебного входа, зашел в столовую, где схватился за ножи. Повара попытались их отобрать, после чего выбежали из столовой в переход, соединяющийся со школой. Дверь успел заблокировать учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Благодаря его действиям, злоумышленник не смог попасть к детям, сообщил URA.RU источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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