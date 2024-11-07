Пропавших в Нижнем Тагиле 13-летних подростков нашли. Фото

07 ноября 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Полиции помогли неравнодушные граждане Фото: Анна Майорова © URA.RU Полицейские нашли 13-летних мальчика и девочку, пропавших после уроков, в торговом центре на выезде из города. Подробности URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». «В поиске пропавших полиции очень помогла информация, поступившая от неравнодушных граждан. В настоящее время силовики общаются с подростками и выясняют причины их самовольного ухода», — сказали в ведомстве. Дети учатся в седьмом классе в 144-й школе. Поиски начались 6 ноября, когда они не вернулись домой из школы. Подростки на опросе Фото: предоставлено МУ МВД «Нижнетагильское» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские нашли 13-летних мальчика и девочку, пропавших после уроков, в торговом центре на выезде из города. Подробности URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». «В поиске пропавших полиции очень помогла информация, поступившая от неравнодушных граждан. В настоящее время силовики общаются с подростками и выясняют причины их самовольного ухода», — сказали в ведомстве. Дети учатся в седьмом классе в 144-й школе. Поиски начались 6 ноября, когда они не вернулись домой из школы.