Пропавших в Нижнем Тагиле 13-летних подростков нашли. Фото

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Полиции помогли неравнодушные граждане Фото:

Полицейские нашли 13-летних мальчика и девочку, пропавших после уроков, в торговом центре на выезде из города. Подробности URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

«В поиске пропавших полиции очень помогла информация, поступившая от неравнодушных граждан. В настоящее время силовики общаются с подростками и выясняют причины их самовольного ухода», — сказали в ведомстве.

Дети учатся в седьмом классе в 144-й школе. Поиски начались 6 ноября, когда они не вернулись домой из школы.

Подростки на опросе
Подростки на опросе
Фото:

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Полицейские нашли 13-летних мальчика и девочку, пропавших после уроков, в торговом центре на выезде из города. Подробности URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское». «В поиске пропавших полиции очень помогла информация, поступившая от неравнодушных граждан. В настоящее время силовики общаются с подростками и выясняют причины их самовольного ухода», — сказали в ведомстве. Дети учатся в седьмом классе в 144-й школе. Поиски начались 6 ноября, когда они не вернулись домой из школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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