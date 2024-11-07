Полиции помогли неравнодушные граждане
Полицейские нашли 13-летних мальчика и девочку, пропавших после уроков, в торговом центре на выезде из города. Подробности URA.RU рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
«В поиске пропавших полиции очень помогла информация, поступившая от неравнодушных граждан. В настоящее время силовики общаются с подростками и выясняют причины их самовольного ухода», — сказали в ведомстве.
Дети учатся в седьмом классе в 144-й школе. Поиски начались 6 ноября, когда они не вернулись домой из школы.
Подростки на опросе
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