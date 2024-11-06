Курганский пенсионер убил молотком напавшую на него с ножом падчерицу

Курганский городской суд вынес приговор 73-летнему пенсионеру, признав его виновным в убийстве приемной дочери, совершенном в состоянии аффекта. Женщина напала на своего приемного отца с ножом, после чего мужчина в состоянии сильного душевного волнения нанес ей несколько ударов молотком, что стало причиной ее смерти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.
«Преступление мужчина совершил, находясь в состоянии аффекта, вызванного посягательством на его жизнь, и длительной психотравмирующей ситуацией», — информирует telegram-канал сообщества. Приговором суда подсудимому назначено наказание по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта) в виде одного года ограничения свободы.
На мягкость приговора повлияли выясненные обстоятельства. Было установлено, что потерпевшая на протяжении нескольких лет злоупотребляла алкоголем и наркотиками. Погибшая систематически устраивала конфликты в семье, вымогала деньги у приемного отца и угрожала его убийством. Эти обстоятельства способствовали формированию у подсудимого состояния аффекта.
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