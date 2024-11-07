Следить за мигрантами в Екатеринбурге начнут полицейские из Киргизии

07 ноября 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге открылось представительство МВД Киргизии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге открылось представительство МВД Киргизии, его возглавил подполковник милиции Нурдин Жороев. Особый акцент силовики сделают на работе с мигрантами-нелегалами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. «Акцентировано внимание на новшествах в законодательстве РФ, принимаемых в сфере миграции. Рассмотрен вопрос в отношении порядка 72000 граждан Киргизии, которые незаконно находятся в РФ. В этой связи отмечена важность проведения информационно-разъяснительной работы», — пишет ведомство в telegram-канале. Сотрудники представительства будут плотно работать с управлением международного сотрудничества МВД России. «Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия, особенно по профилактике наркопреступности», — добавили в МВД. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска, а ныне адвокат Сергей Колосовский добавил URA.RU, что с появлением этого представительства упростится работа для екатеринбургских силовиков. «Обычно запросы в другое государство идут месяца и порой просто остаются без ответа. Теперь наши полицейские будут оперативнее выяснять подноготную иностранных преступников», — отметил Колосовский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге открылось представительство МВД Киргизии, его возглавил подполковник милиции Нурдин Жороев. Особый акцент силовики сделают на работе с мигрантами-нелегалами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. «Акцентировано внимание на новшествах в законодательстве РФ, принимаемых в сфере миграции. Рассмотрен вопрос в отношении порядка 72000 граждан Киргизии, которые незаконно находятся в РФ. В этой связи отмечена важность проведения информационно-разъяснительной работы», — пишет ведомство в telegram-канале. Сотрудники представительства будут плотно работать с управлением международного сотрудничества МВД России. «Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия, особенно по профилактике наркопреступности», — добавили в МВД. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска, а ныне адвокат Сергей Колосовский добавил URA.RU, что с появлением этого представительства упростится работа для екатеринбургских силовиков. «Обычно запросы в другое государство идут месяца и порой просто остаются без ответа. Теперь наши полицейские будут оперативнее выяснять подноготную иностранных преступников», — отметил Колосовский.