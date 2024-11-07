Следить за мигрантами в Екатеринбурге начнут полицейские из Киргизии

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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, полиция
В Екатеринбурге открылось представительство МВД Киргизии Фото:

В Екатеринбурге открылось представительство МВД Киргизии, его возглавил подполковник милиции Нурдин Жороев. Особый акцент силовики сделают на работе с мигрантами-нелегалами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Акцентировано внимание на новшествах в законодательстве РФ, принимаемых в сфере миграции. Рассмотрен вопрос в отношении порядка 72000 граждан Киргизии, которые незаконно находятся в РФ. В этой связи отмечена важность проведения информационно-разъяснительной работы», — пишет ведомство в telegram-канале.

Сотрудники представительства будут плотно работать с управлением международного сотрудничества МВД России. «Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия, особенно по профилактике наркопреступности», — добавили в МВД.

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска, а ныне адвокат Сергей Колосовский добавил URA.RU, что с появлением этого представительства упростится работа для екатеринбургских силовиков. «Обычно запросы в другое государство идут месяца и порой просто остаются без ответа. Теперь наши полицейские будут оперативнее выяснять подноготную иностранных преступников», — отметил Колосовский.

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В Екатеринбурге открылось представительство МВД Киргизии, его возглавил подполковник милиции Нурдин Жороев. Особый акцент силовики сделают на работе с мигрантами-нелегалами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. «Акцентировано внимание на новшествах в законодательстве РФ, принимаемых в сфере миграции. Рассмотрен вопрос в отношении порядка 72000 граждан Киргизии, которые незаконно находятся в РФ. В этой связи отмечена важность проведения информационно-разъяснительной работы», — пишет ведомство в telegram-канале. Сотрудники представительства будут плотно работать с управлением международного сотрудничества МВД России. «Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия, особенно по профилактике наркопреступности», — добавили в МВД. Бывший оперуполномоченный уголовного розыска, а ныне адвокат Сергей Колосовский добавил URA.RU, что с появлением этого представительства упростится работа для екатеринбургских силовиков. «Обычно запросы в другое государство идут месяца и порой просто остаются без ответа. Теперь наши полицейские будут оперативнее выяснять подноготную иностранных преступников», — отметил Колосовский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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