Как многодетной свердловчанке даром получить квартиру или машину

В новом этапе «Опорного края» всем многодетным свердловчанкам вручат сертификаты

Одним из подарков станет студия в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области

В Свердловской области стартовал дополнительный этап викторины «Опорный край» (проходила в марте 2024 года). Но в этот раз на ценные подарки могут рассчитывать лишь многодетные матери. Сможет ли поучаствовать женщина с тремя детьми, когда объявят результаты и до какого числа нужно забрать презент — URA.RU подготовило ответы на самые важные вопросы.

Кто может участвовать

Дополнительный этап доступен лишь для женщин, поощренных за рождение пяти и более детей знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II и III степени. Также свердловчанка должна была участвовать в викторине «Опорный край» весной этого года.

Как зарегистрироваться

Нужно зайти на сайт «Опорного края» с 5 по 15 ноября и в разделе «Регистрация участниц дополнительного этапа» ввести номер телефона, с которого весной отправлялось СМС с уникальным номером участника. Следом дается согласие в графе «Я награждена знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

Как проверить, что я стал участником

С 15 ноября на сайте викторины в разделе «Регистрация участниц дополнительного этапа» можно ввести номер мобильного телефона, который был указан при регистрации. Если номер прошел автоматическую проверку, то у участницы появится уникальный номер.

Какие подарки вручат

Среди ценных подарков числятся мотоциклы «Урал», автомобили «Москвич 3», квартиры (студии) в Екатеринбурге и смартфоны Xiaomi Redmi 13С. Предусмотрен и подарок абсолютно всем участницам — сертификат в торговую сеть на 1000 рублей.

Как будут определять победителей

Обладательниц ценных подарков выберут случайным образом с помощью специальной программы. Она вытянет уникальный код, который присвоят при регистрации.

Когда объявят результаты

Итоги подведут 24 ноября во время торжественного празднования Дня матери в ККТ «Космос». Церемония награждения будет сопровождаться интернет-трансляцией. Все номера победителей продублируют на сайте викторины «Опорный край».

Где и когда забирать подарок

Адреса пунктов выдачи и график их работы появятся на сайте «Опорного края». После оглашения итогов участницы могут забрать ценные подарки до 25 декабря 2024 года включительно. После 26 декабря организаторы вправе распорядиться подарками по своему усмотрению.

Что нужно для получения презента

Для оформления подарка необходимо предоставить: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в пределах Свердловской области, документ, свидетельствующий о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II и III степени и номер мобильного телефона, указанный при повторной регистрации. Организаторы могут отказать в выдаче подарка, если женщина не соблюдет хотя бы один пункт.

Нужно ли платить налог

Да, как и во время проведения основного этапа викторины, то есть 13% от стоимости подарка. Если взять в расчеты примерную стоимость презентов, то за квартиру нужно будет заплатить налог в 585 тысяч рублей, за машину — 214500, за мотоцикл — 208 тысяч, за телефон — 2600.