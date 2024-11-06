Пермский театр оперы и балета решил главный кадровый вопрос

В Пермском театре оперы и балета назначили нового руководителя хора. Им стала Валерия Сафонова из хора musicAeterna.
«Хор Пермской оперы возглавила Валерия Сафонова. На посту главного хормейстера она продолжит развитие хора как одного из важнейших творческих коллективов театра, а также займется расширением его концертного репертуара», — сообщается в telegram-канале театра.
Сафонова почти 20 лет была участником хора musicAeterna. На сцене Пермской оперы она выступала в роли дирижера, хормейстера musicAeterna и солистки. Первый концерт под управлением Сафоновой хор Пермской оперы даст в феврале. Певцы исполнят программу «Дух дышит, где хочет: пять веков английской музыки».
Как ранее рассказывало URA.RU, пост главного хормейстера в Пермской опере освободился в сентябре. Занимавшая его Екатерина Антоненко перешла на место художественного руководителя Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова.
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