Убийца Лены Патрушевой вернулся с СВО в Челябинск

Кирилл Планков отбыл половину срока в колонии строгого режима и после СВО вернулся домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Убийца Лены Патрушевой, Кирилл Планков, после отбытия примерно половины наказания в колонии строгого режима подписал контракт с Минобороны и уже вернулся домой. По словам отца, он живет в Челябинске с новой женщиной.

«Знаю, что он живет в городе, работает, снимает квартиру с женщиной. Уже здесь с ней познакомился», — цитирует слова отца Планкова сайт «74.ру».

Родители подтвердили, что после отбытия около половины срока в колонии строгого режима Планков решил отправиться на спецоперацию, чтобы его помиловали. Он подписал контракт с Минобороны и был отправлен в Запорожье, через полгода вернулся в Челябинск и начал жизнь сначала.

О том, что сын собрался на СВО, родители Планкова знали. Отец это решение поддерживал, мать пыталась отговорить. Контракт был заключен не с ЧВК, а с Минобороны. По словам родных, после колонии Кирилл Планков оказался в Запорожье, а через полгода смог вернуться в Челябинск.

«Оружия им, как я понял, не давали. Они рыли окопы, блиндажи на передовой», — п ояснил отец сайту «74.ру». По его словам, из всех контрактников никто не погиб.

Кирилл Планков со сводным братом Максимом Валишиным убили ученицу 11 класса Лену Патрушеву в ноябре 2014 года. Они до последнего отрицали свою причастность к преступлению, активно искали девушку и писали душевные письма в соцсетях. Тело школьницы была обнаружена в лесополосе со следами удушья и жесткого избиения. Планков и Валишин получили 17,5 и 16 лет колонии строгого режима соответственно, а также суд приговорил их к компенсации морального и материального ущерба.