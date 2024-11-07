Убийца Лены Патрушевой вернулся с СВО в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Планков Валишин. Челябинск., планков кирилл
Кирилл Планков отбыл половину срока в колонии строгого режима и после СВО вернулся домой Фото:

Убийца Лены Патрушевой, Кирилл Планков, после отбытия примерно половины наказания в колонии строгого режима подписал контракт с Минобороны и уже вернулся домой. По словам отца, он живет в Челябинске с новой женщиной.

«Знаю, что он живет в городе, работает, снимает квартиру с женщиной. Уже здесь с ней познакомился», — цитирует слова отца Планкова сайт «74.ру».

Родители подтвердили, что после отбытия около половины срока в колонии строгого режима Планков решил отправиться на спецоперацию, чтобы его помиловали. Он подписал контракт с Минобороны и был отправлен в Запорожье, через полгода вернулся в Челябинск и начал жизнь сначала.

О том, что сын собрался на СВО, родители Планкова знали. Отец это решение поддерживал, мать пыталась отговорить. Контракт был заключен не с ЧВК, а с Минобороны. По словам родных, после колонии Кирилл Планков оказался в Запорожье, а через полгода смог вернуться в Челябинск.

«Оружия им, как я понял, не давали. Они рыли окопы, блиндажи на передовой», — п ояснил отец сайту «74.ру». По его словам, из всех контрактников никто не погиб.

Кирилл Планков со сводным братом Максимом Валишиным убили ученицу 11 класса Лену Патрушеву в ноябре 2014 года. Они до последнего отрицали свою причастность к преступлению, активно искали девушку и писали душевные письма в соцсетях. Тело школьницы была обнаружена в лесополосе со следами удушья и жесткого избиения. Планков и Валишин получили 17,5 и 16 лет колонии строгого режима соответственно, а также суд приговорил их к компенсации морального и материального ущерба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Убийца Лены Патрушевой, Кирилл Планков, после отбытия примерно половины наказания в колонии строгого режима подписал контракт с Минобороны и уже вернулся домой. По словам отца, он живет в Челябинске с новой женщиной. «Знаю, что он живет в городе, работает, снимает квартиру с женщиной. Уже здесь с ней познакомился», — цитирует слова отца Планкова сайт «74.ру». Родители подтвердили, что после отбытия около половины срока в колонии строгого режима Планков решил отправиться на спецоперацию, чтобы его помиловали. Он подписал контракт с Минобороны и был отправлен в Запорожье, через полгода вернулся в Челябинск и начал жизнь сначала. О том, что сын собрался на СВО, родители Планкова знали. Отец это решение поддерживал, мать пыталась отговорить. Контракт был заключен не с ЧВК, а с Минобороны. По словам родных, после колонии Кирилл Планков оказался в Запорожье, а через полгода смог вернуться в Челябинск. «Оружия им, как я понял, не давали. Они рыли окопы, блиндажи на передовой», — п ояснил отец сайту «74.ру». По его словам, из всех контрактников никто не погиб. Кирилл Планков со сводным братом Максимом Валишиным убили ученицу 11 класса Лену Патрушеву в ноябре 2014 года. Они до последнего отрицали свою причастность к преступлению, активно искали девушку и писали душевные письма в соцсетях. Тело школьницы была обнаружена в лесополосе со следами удушья и жесткого избиения. Планков и Валишин получили 17,5 и 16 лет колонии строгого режима соответственно, а также суд приговорил их к компенсации морального и материального ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...