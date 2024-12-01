01 декабря 2024
30 ноября 2024

В ЯНАО определили дату ежегодной прямой линии губернатора Артюхова

Прямая линия с губернатором ЯНАО Артюховым пройдет в первой половине декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году прямая линия с Дмитрием Артюховым проходила 10 декабря
В 2023 году прямая линия с Дмитрием Артюховым проходила 10 декабря Фото:

Ежегодная прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в 2024 году состоится 9 декабря. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«Накануне Дня округа, 9 декабря, в прямом эфире пообщаюсь с журналистами и отвечу на вопросы ямальцев. <...> Подведем итоги года, обсудим планы на ближайшее будущее», — анонсировал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале.

Транслировать прямую линию будут на личной странице губернатора, как и в 2023 году, — тогда она проходила в день округа (10 декабря). Ранее URA.RU сообщало об итогах встречи губернатора Дмитрия Артюхова с журналистами в 2023 году.

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Ежегодная прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в 2024 году состоится 9 декабря. Об этом глава региона сообщил в соцсетях. «Накануне Дня округа, 9 декабря, в прямом эфире пообщаюсь с журналистами и отвечу на вопросы ямальцев. <...> Подведем итоги года, обсудим планы на ближайшее будущее», — анонсировал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Транслировать прямую линию будут на личной странице губернатора, как и в 2023 году, — тогда она проходила в день округа (10 декабря). Ранее URA.RU сообщало об итогах встречи губернатора Дмитрия Артюхова с журналистами в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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