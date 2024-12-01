В ЯНАО определили дату ежегодной прямой линии губернатора Артюхова

В 2023 году прямая линия с Дмитрием Артюховым проходила 10 декабря
Ежегодная прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в 2024 году состоится 9 декабря. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
«Накануне Дня округа, 9 декабря, в прямом эфире пообщаюсь с журналистами и отвечу на вопросы ямальцев. <...> Подведем итоги года, обсудим планы на ближайшее будущее», — анонсировал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале.
Транслировать прямую линию будут на личной странице губернатора, как и в 2023 году, — тогда она проходила в день округа (10 декабря). Ранее URA.RU сообщало об итогах встречи губернатора Дмитрия Артюхова с журналистами в 2023 году.
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