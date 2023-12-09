В ЯНАО прошла «Прямая линия» с губернатором Артюховым: итоги

Губернатор ЯНАО Артюхов дал ответ на 37 вопросов ямальцев

Дмитрий Артюхов ответил на 37 вопросов ямальцев Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

На Ямале 10 декабря прошла «Прямая линия» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, во время которой глава округа ответил на 37 вопросов ямальцев. Общение главы региона с жителями длилось два часа одиннадцать минут, о важных заявлениях Артюхова читайте в материале URA.RU.