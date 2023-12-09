В ЯНАО прошла «Прямая линия» с губернатором Артюховым: итоги

Дмитрий Артюхов ответил на 37 вопросов ямальцев
На Ямале 10 декабря прошла «Прямая линия» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, во время которой глава округа ответил на 37 вопросов ямальцев. Общение главы региона с жителями длилось два часа одиннадцать минут, о важных заявлениях Артюхова читайте в материале URA.RU.
- Эфир «Прямой линии» начался 10 декабря в 19:00. На этот момент жители подготовили около 650 вопросов к губернатору, ямальцев интересовали вопросы образования, медицинского обслуживания, программа переселения из ветхого жилья, строительство дорог и социальные вопросы.
- Удивление губернатора вызвало большое количество вопросов про карту «Морошка». Артюхов заметил, что такое непонимание является прямым следствием недостаточной разъяснительной работы на всех уровнях руководства. «Единая социальная карта „Морошка“ должна стать точечным инструментом для поддержки населения», — отметил губернатор.
- Недостаток разъяснительной работы также влияет на правильное понимание реформы школ и создания на Ямале старшей школы. В основном, работа идет неплохо в Губкинском, Тазовском, Лабытнанги, в Салехарде столкнулись с трудностями логистического характера, а вот в Ноябрьске для успешной реализации проекта просто нет нужной инфраструктуры, поэтому, до ввода новых школ, реформу решено «поставить на паузу».
- В 2024 году в ЯНАО запустят масштабную программу благоустройства дворовых территорий. Это будет не просто строительство детских площадок, программа предусматривает комплексный подход, начиная с замены коммуникаций до обновления фасадов.
- В следующем году будут сняты самые острые вопросы по переселению из аварийных деревянных домов. После окончания программы, планируется ее перезапуск в следующей пятилетке.
- А для участников спецоперации округ выделит по 500 тысяч рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий. Меру поддержки планируется распространить на всех ветеранов боевых действий.
- Условия использования материнского капитала также будут расширены. «В следующем году можно будет по направлению врача тратить средства регионального маткапитала, а это полмиллиона рублей, на медицинские услуги в других регионах», — сказал губернатор.
- Артюхов озвучил дату окончания работ по созданию нового терминала в аэропорту Салехарда. Жители окружной столицы к концу 2027 года получат современный аэропорт с развитой инфраструктурой.
- Ямал успешно справился с экономическими вызовами и в будущем станет лидером мировой экономики по добыче газа. В условиях перестройки мировой экономики, доходы бюджета округа от добычи СПГ не уменьшились.
- Одним из приоритетов является безопасность жителей округа. Особое оборудование, установленное на Карамовском посту, позволит обнаружить оружие, взрывчатые и запрещенные вещества, которые злоумышленники попытаются ввести на Ямал. Также в Новом Уренгое и Муравленко появятся отделения «Ямалспаса».
- В завершение, Дмитрий Артюхов выразил надежду, что к столетию Ямала проблемы ветхого жилья и строительства дорог должны уйти в прошлое. Но уже в настоящее время округ вышел на четвертое место по рождаемости среди регионов России, а это лучше всего показывает, что ямальцы уверены в завтрашнем дне.
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