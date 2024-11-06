06 ноября 2024

Нефтяники установили первую новогоднюю елку в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднюю елку заметили у здания «Лукойла» в Когалыме
Новогоднюю елку заметили у здания «Лукойла» в Когалыме Фото:

Жители Когалыма заметили у здания «Лукойла» рабочих, устанавливающих первую в ХМАО елку. Снимки с главным символом Нового года появились в соцсети «ВКонтакте».

«В Когалыме на территории „Лукойл–Западная Сибирь“ уже устанавливают новогоднюю красавицу», — написали очевидцы в городском паблике. К посту прикреплена фотография, на которой изображено, как рабочие на подъемнике украшают елку игрушками.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Лукойла», чтобы узнать подробности о новогодних украшениях. Ответ ожидается.

Жители Когалыма заметили первую новогоднюю елку у здания "Лукойла"
Жители Когалыма заметили первую новогоднюю елку у здания "Лукойла"
Фото:

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Жители Когалыма заметили у здания «Лукойла» рабочих, устанавливающих первую в ХМАО елку. Снимки с главным символом Нового года появились в соцсети «ВКонтакте». «В Когалыме на территории „Лукойл–Западная Сибирь“ уже устанавливают новогоднюю красавицу», — написали очевидцы в городском паблике. К посту прикреплена фотография, на которой изображено, как рабочие на подъемнике украшают елку игрушками. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Лукойла», чтобы узнать подробности о новогодних украшениях. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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