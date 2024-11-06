Новогоднюю елку заметили у здания «Лукойла» в Когалыме
Жители Когалыма заметили у здания «Лукойла» рабочих, устанавливающих первую в ХМАО елку. Снимки с главным символом Нового года появились в соцсети «ВКонтакте».
«В Когалыме на территории „Лукойл–Западная Сибирь“ уже устанавливают новогоднюю красавицу», — написали очевидцы в городском паблике. К посту прикреплена фотография, на которой изображено, как рабочие на подъемнике украшают елку игрушками.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Лукойла», чтобы узнать подробности о новогодних украшениях. Ответ ожидается.
Жители Когалыма заметили первую новогоднюю елку у здания "Лукойла"
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