Первые кандидаты на должность главы Челябинска представили свои доклады

07 ноября 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

В Челябинске 7 ноября проходит конкурс кандидатов на пост главы города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 В Челябинске члены конкурсной комиссии заслушали выступления первой группы кандидатов на должность главы города. Об этом сообщил председатель городской думы Сергей Буяков. «Заслушали выступления первой группы кандидатов на должность главы города Челябинска. Сейчас небольшой перерыв и комиссия продолжит свою работу», — написал Буяков в telegram-канале. Вступившие кандидаты предлагали сделать платными парковки в центре Челябинска, бесплатным проезд для детей в общественном транспорте, создать муниципальную полицию и другое. Всего к конкурсным испытаниям на должность главы Челябинска приступили 23 кандидата, вместо 29-ти заявленных ранее. Виктор Легенчук снял свою кандидатуру с участия в конкурсной процедуре 5 ноября. Владимир Дмитриев, Андрей Неверов, Александр Нечепорук, Мария Хаас, Илья Царенков не зарегистрировались для участия в конкурсе 7 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске члены конкурсной комиссии заслушали выступления первой группы кандидатов на должность главы города. Об этом сообщил председатель городской думы Сергей Буяков. «Заслушали выступления первой группы кандидатов на должность главы города Челябинска. Сейчас небольшой перерыв и комиссия продолжит свою работу», — написал Буяков в telegram-канале. Вступившие кандидаты предлагали сделать платными парковки в центре Челябинска, бесплатным проезд для детей в общественном транспорте, создать муниципальную полицию и другое. Всего к конкурсным испытаниям на должность главы Челябинска приступили 23 кандидата, вместо 29-ти заявленных ранее. Виктор Легенчук снял свою кандидатуру с участия в конкурсной процедуре 5 ноября. Владимир Дмитриев, Андрей Неверов, Александр Нечепорук, Мария Хаас, Илья Царенков не зарегистрировались для участия в конкурсе 7 ноября.