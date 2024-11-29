«Обещал нас не бросать»: свердловчанин внезапно умер во сне, его жена выживает с младенцем на руках

Жительница Екатеринбурга сидит без денег с младенцем на руках после смерти мужа

30 ноября 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Марина будет воспитывать девочку одна (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбурженка Марина буквально в один момент осталась одна с новорожденной малышкой: в начале ноября ее муж лег спать и не проснулся. Женщина вынуждена выживать одна на деньги, которые собирают для нее неравнодушные соседи. Как помочь семье, потерявшей единственного кормильца, — в материале URA.RU. Марина и Константин познакомились несколько лет назад, работая в одном таксопарке. На ночных сменах могли бесконечно обсуждать забавные случаи на дороге, неадекватных клиентов. Вскоре эти дружеские беседы переросли в серьезные отношения. Марина и Константин решили съехаться. Марина и Константин работали в такси (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Год назад 40-летняя Марина узнала, что беременна. Для нее это было настоящим шоком, ведь ранее все попытки стать матерью оканчивались безрезультатно. На втором скрининге Марина и Константин узнали, что у них будет девочка. Постепенно они начали собирать все необходимое для своего малыша. Будущие родители мечтали, как будут гулять с коляской по парку, читать своей дочери сказки на ночь и как увидят ее первые шаги, услышат ее первые слова. «Конечно, страх тоже присутствовал, ведь возраст уже не самый подходящий для рождения первого ребенка, но Костя поддержал меня. Сказал, что мы справимся и сделаем все возможное, чтобы наша дочка получала только лучшее», — говорит Марина. Беременность проходила без особенностей и осложнений. На свет девочка появилась в июле. Константин сам выбрал имя для дочери — Милана. «Через три дня нас выписали, и домой мы вернулись с крошечным чудом. Костя с дочкой гулял, купал, а еще помогал мне по дому, чтобы я могла немного отдохнуть. Мы старались поддерживать друг друга: я не тревожила его ночью, чтобы он мог выспаться перед работой», — вспоминает Марина. Скорая лишь констатировала смерть Константина (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 5 ноября у Константина внезапно поднялось давление. Марина предложила обратиться к врачу, но он отмахнулся, уверенный, что пройдет само собой. В течение дня его самочувствие вроде бы стабилизировалось, и Константин даже решил выйти на смену. Вернувшись домой, почувствовал легкую усталость. Поужинав, Константин лег спать. «Перед этим обещал нас не бросать. Эти слова как будто предвещали беду. Меня охватило странное ощущение, неловкое и тревожное. Несколько часов спустя я подошла к нему, начала будить, но он не просыпался. Осознание, что Костя не дышит, пришло лишь через несколько минут. Я не могла в это поверить», — рассказывает Марина. Поскольку Константин полностью обеспечивал семью, женщина осталась без средств с ребенком на руках. Соседи, узнав о случившемся, быстро собрались, чтобы помочь, и вскоре смогли собрать небольшую сумму. На эти деньги Марина купила все самое необходимое — смесь для кормления, лекарства и подгузники. Соседи сбросились на товары первой необходимости для Марины и ее дочки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Ждать помощи мне неоткуда, и эта мысль гнетет меня с каждым днем. Моя мама, которой уже 76 лет, сама еле передвигается. К сожалению, моя жизнь сейчас больше напоминает замкнутый круг, из которого я не вижу выхода. Я понимаю, что в мире все же есть добрые люди, и искренне благодарна всем, кто откликнулся на мою беду», — говорит женщина. По словам Марины, каждый раз, когда она обращается за помощью, у нее возникает чувство стыда. Ей кажется, что, делясь своими переживаниями и трудностями, она перегружает окружающих и ставит их в неловкое положение: «Каждый, у кого я прошу помощи, имеет свои заботы и свои семьи, и я не хочу становиться обузой или нагружать их своими проблемами. В такие моменты я ощущаю себя одинокой, потерянной в этом огромном мире, где хочется верить, что есть надежда и пути решения. Но пока я не знаю, что делать дальше». Помочь Марине можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю.

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Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующим способом: по номеру телефона: 8 919 368-54-82 (карта Сбербанка, получатель: Марина Николаевна К). URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о ситуации, в которой оказались мама с маленькой дочкой. Вместе мы сможем больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Марина буквально в один момент осталась одна с новорожденной малышкой: в начале ноября ее муж лег спать и не проснулся. Женщина вынуждена выживать одна на деньги, которые собирают для нее неравнодушные соседи. Как помочь семье, потерявшей единственного кормильца, — в материале URA.RU. Марина и Константин познакомились несколько лет назад, работая в одном таксопарке. На ночных сменах могли бесконечно обсуждать забавные случаи на дороге, неадекватных клиентов. Вскоре эти дружеские беседы переросли в серьезные отношения. Марина и Константин решили съехаться. Год назад 40-летняя Марина узнала, что беременна. Для нее это было настоящим шоком, ведь ранее все попытки стать матерью оканчивались безрезультатно. На втором скрининге Марина и Константин узнали, что у них будет девочка. Постепенно они начали собирать все необходимое для своего малыша. Будущие родители мечтали, как будут гулять с коляской по парку, читать своей дочери сказки на ночь и как увидят ее первые шаги, услышат ее первые слова. «Конечно, страх тоже присутствовал, ведь возраст уже не самый подходящий для рождения первого ребенка, но Костя поддержал меня. Сказал, что мы справимся и сделаем все возможное, чтобы наша дочка получала только лучшее», — говорит Марина. Беременность проходила без особенностей и осложнений. На свет девочка появилась в июле. Константин сам выбрал имя для дочери — Милана. «Через три дня нас выписали, и домой мы вернулись с крошечным чудом. Костя с дочкой гулял, купал, а еще помогал мне по дому, чтобы я могла немного отдохнуть. Мы старались поддерживать друг друга: я не тревожила его ночью, чтобы он мог выспаться перед работой», — вспоминает Марина. 5 ноября у Константина внезапно поднялось давление. Марина предложила обратиться к врачу, но он отмахнулся, уверенный, что пройдет само собой. В течение дня его самочувствие вроде бы стабилизировалось, и Константин даже решил выйти на смену. Вернувшись домой, почувствовал легкую усталость. Поужинав, Константин лег спать. «Перед этим обещал нас не бросать. Эти слова как будто предвещали беду. Меня охватило странное ощущение, неловкое и тревожное. Несколько часов спустя я подошла к нему, начала будить, но он не просыпался. Осознание, что Костя не дышит, пришло лишь через несколько минут. Я не могла в это поверить», — рассказывает Марина. Поскольку Константин полностью обеспечивал семью, женщина осталась без средств с ребенком на руках. Соседи, узнав о случившемся, быстро собрались, чтобы помочь, и вскоре смогли собрать небольшую сумму. На эти деньги Марина купила все самое необходимое — смесь для кормления, лекарства и подгузники. «Ждать помощи мне неоткуда, и эта мысль гнетет меня с каждым днем. Моя мама, которой уже 76 лет, сама еле передвигается. К сожалению, моя жизнь сейчас больше напоминает замкнутый круг, из которого я не вижу выхода. Я понимаю, что в мире все же есть добрые люди, и искренне благодарна всем, кто откликнулся на мою беду», — говорит женщина. По словам Марины, каждый раз, когда она обращается за помощью, у нее возникает чувство стыда. Ей кажется, что, делясь своими переживаниями и трудностями, она перегружает окружающих и ставит их в неловкое положение: «Каждый, у кого я прошу помощи, имеет свои заботы и свои семьи, и я не хочу становиться обузой или нагружать их своими проблемами. В такие моменты я ощущаю себя одинокой, потерянной в этом огромном мире, где хочется верить, что есть надежда и пути решения. Но пока я не знаю, что делать дальше». Помочь Марине можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующим способом: по номеру телефона: 8 919 368-54-82 (карта Сбербанка, получатель: Марина Николаевна К). URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о ситуации, в которой оказались мама с маленькой дочкой. Вместе мы сможем больше.