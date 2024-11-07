На Челябинскую область надвигаются 18-градусные морозы

07 ноября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Челябинские синоптики предупредили о резком похолодании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на 8 ноября в Челябинской области ожидается до 18 градусов мороза. О резком похолодании предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «К 8 ноября ожидается облачная погода с прояснением, ночью в горах небольшой снег, на крайнем западе до умеренного, днем снег, на дорогах гололедица, в горах сильная. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, при прояснении до 18 градусов мороза, днем около 1-6 градусов ниже нуля», — предупредили метеорологи. Морозы усилятся из-за влияния холодной воздушной массы и промежуточного гребня. Синоптики добавили, что в Челябинске и области ожидается ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В столице региона днем гололедица и слабый снег, ночью до 11 градусов ниже нуля, днем около 2-4 мороза. Ранее синоптики предупреждали о Скандинавском циклоне, который принес в регион снежный шторм. В ночь на 7 ноября на область обрушились обильные осадки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 8 ноября в Челябинской области ожидается до 18 градусов мороза. О резком похолодании предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «К 8 ноября ожидается облачная погода с прояснением, ночью в горах небольшой снег, на крайнем западе до умеренного, днем снег, на дорогах гололедица, в горах сильная. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, при прояснении до 18 градусов мороза, днем около 1-6 градусов ниже нуля», — предупредили метеорологи. Морозы усилятся из-за влияния холодной воздушной массы и промежуточного гребня. Синоптики добавили, что в Челябинске и области ожидается ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В столице региона днем гололедица и слабый снег, ночью до 11 градусов ниже нуля, днем около 2-4 мороза. Ранее синоптики предупреждали о Скандинавском циклоне, который принес в регион снежный шторм. В ночь на 7 ноября на область обрушились обильные осадки.