На Челябинскую область надвигаются 18-градусные морозы

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Челябинские синоптики предупредили о резком похолодании Фото:

В ночь на 8 ноября в Челябинской области ожидается до 18 градусов мороза. О резком похолодании предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«К 8 ноября ожидается облачная погода с прояснением, ночью в горах небольшой снег, на крайнем западе до умеренного, днем снег, на дорогах гололедица, в горах сильная. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, при прояснении до 18 градусов мороза, днем около 1-6 градусов ниже нуля», — предупредили метеорологи. Морозы усилятся из-за влияния холодной воздушной массы и промежуточного гребня.

Синоптики добавили, что в Челябинске и области ожидается ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В столице региона днем гололедица и слабый снег, ночью до 11 градусов ниже нуля, днем около 2-4 мороза.

Ранее синоптики предупреждали о Скандинавском циклоне, который принес в регион снежный шторм. В ночь на 7 ноября на область обрушились обильные осадки.

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В ночь на 8 ноября в Челябинской области ожидается до 18 градусов мороза. О резком похолодании предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «К 8 ноября ожидается облачная погода с прояснением, ночью в горах небольшой снег, на крайнем западе до умеренного, днем снег, на дорогах гололедица, в горах сильная. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, при прояснении до 18 градусов мороза, днем около 1-6 градусов ниже нуля», — предупредили метеорологи. Морозы усилятся из-за влияния холодной воздушной массы и промежуточного гребня. Синоптики добавили, что в Челябинске и области ожидается ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В столице региона днем гололедица и слабый снег, ночью до 11 градусов ниже нуля, днем около 2-4 мороза. Ранее синоптики предупреждали о Скандинавском циклоне, который принес в регион снежный шторм. В ночь на 7 ноября на область обрушились обильные осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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