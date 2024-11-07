Что известно об убийстве трех человек в селе Ярково

В селе Ярково в Тюменской области совершено тройное убийство
© Служба новостей «URA.RU»
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Тела погибших обнаружили днем 7 ноября
Тела погибших обнаружили днем 7 ноября Фото:

Днем 7 ноября в селе Ярково (Тюменская область) обнаружены три трупа. В числе погибших — мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок. Все, что известно о трагедии к этому часу — в материале URA.RU.

Место происшествия

Трагедия произошла в одной из квартир в трехквартирном доме в селе Ярково. Семья проживала там втроем.

Как обнаружили тела

Первым утром 7 ноября погибших обнаружил сосед семьи. Накануне ночью он услышал шум и с рассветом пришел проверить квартиру. Как оказалось, дверь была заперта изнутри.

Кто погиб

Погибшими оказались мужчина, его сожительница и ее несовершеннолетняя дочь. По данным следствия, у всех имеются признаки насильственной смерти. У взрослых зафиксированы огнестрельные ранения, у ребенка — резаные раны на шее.

Предварительная версия

На данный момент силовики предполагают, что хозяин дома расправился с сожительницей и ее ребенком, а затем свел счеты с жизнью. В настоящий момент проходят следственные мероприятия.

На место происшествия выехал корреспондент URA.RU. Детали громкого дела — уточняются.

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Днем 7 ноября в селе Ярково (Тюменская область) обнаружены три трупа. В числе погибших — мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок. Все, что известно о трагедии к этому часу — в материале URA.RU. Место происшествия Трагедия произошла в одной из квартир в трехквартирном доме в селе Ярково. Семья проживала там втроем. Как обнаружили тела Первым утром 7 ноября погибших обнаружил сосед семьи. Накануне ночью он услышал шум и с рассветом пришел проверить квартиру. Как оказалось, дверь была заперта изнутри. Кто погиб Погибшими оказались мужчина, его сожительница и ее несовершеннолетняя дочь. По данным следствия, у всех имеются признаки насильственной смерти. У взрослых зафиксированы огнестрельные ранения, у ребенка — резаные раны на шее. Предварительная версия На данный момент силовики предполагают, что хозяин дома расправился с сожительницей и ее ребенком, а затем свел счеты с жизнью. В настоящий момент проходят следственные мероприятия. На место происшествия выехал корреспондент URA.RU. Детали громкого дела — уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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