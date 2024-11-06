Бастрыкин взял на контроль проверку бассейна в ХМАО, где едва не утонул школьник

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о проверке бассейна в сургутском спорткомплексе «Газовик», где чуть не утонул ребенок во время тренировки. Об этом сообщил telegram-канал Следкома.
«В СМИ сообщается, что в Сургуте во время занятий в секции плавания 13-летний школьник потерял сознание. По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Мокшину М.В. представить доклад о ходе следствия», — следует из сообщения.
Школьник потерял сознание в воде, когда тренер учил детей задерживать дыхание. Сейчас мальчик находится в больнице.
Ранее URA.RU писало о самом инциденте. К расследованию происшествия подключилась прокуратура ХМАО.
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