В ХМАО бизнесмен-геолог пойдет под суд за мошенничество и коррупцию

Югорского бизнесмена Игоря Абрамова, который является учредителем геологической компании «Горизонт», будут судить за мошенничество, коррупцию и угрозу убийством. Уголовное дело утверждено и направлено в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя ООО „Горизонт“. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд», — следует из сообщения.
В пресс-службе СК по ХМАО URA.RU рассказали, что в 2022 году Абрамов обманом похитил промышленное оборудование у предпринимателя и незаконно продал его лизинговой компании. А в 2023 году он заплатил семь миллионов рублей должностному лицу госкорпорации за помощь в заключении договоров с «Горизонтом». «В 2024 году обвиняемый также угрожал взяткополучателю убийством, требуя отказаться сотрудничать со следствием», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что суд арестовал счета и имущества владельцев югорской компании «Горизонт» из-за невыплаты зарплат своим сотрудникам. По данным СБИС, Игорь Абрамов владеет 30% предприятия.
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