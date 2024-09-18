Суд арестовал счета миллионера из ХМАО из-за невыплаты зарплаты в компании

Арбитражный суд ХМАО наложил арест на счета и имущество владельцев геологической компании «Горизонт», задолжавшей зарплату работникам и подавшей на банкротство. Среди собственников предприятия числится Игорь Абрамов, владеющий еще семью фирмами с выручкой в сотни миллионов рублей.
«Заявление прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на имущество, в том числе денежные средства, в пределах суммы 4 902 570 000 рублей за исключением имущества, на которое в соответствии с процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание», — говорится в материалах суда.
Арестованные средства почти в пять миллиардов рублей при этом распределяются среди действующих, а также бывших собственников и руководства компании. Среди них вторая владелица предприятия Анастасия Бышок.
По данным «СБИС», предпринимательница владеет 70% предриятия. А остальными 30% — Абрамов. Согласно информации сервиса, бизнесмену принадлежат еще семь компаний с выручкой по его доле почти в 700 миллионов рублей, а общей — более двух миллиардов.
Агентство попыталось прокомментировать ситуацию в компании «Горизонт». Однако на момент публикации новости связаться с предприятием не удалось: по телефону никто не ответил, а почта оказалась недоступна. URA.RU готово предоставить возможность высказать свою позицию.
Ранее работники геологоразведочной компании «Горизонт» пожаловались на массовую задержку заработной платы. По данным окружной трудовой инспекции, предприятие задолжало сотрудникам зарплату более чем на 200 миллионов рублей.
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